Overvåkingskameraer ved NTNU kan ha vært åpent tilgjengelige i over seks år

Et trettitalls kameraer beregnet til opptak av forelesninger ved universitetet NTNU kan ha vært åpent tilgjengelig på nett i over seks år.

NTB
10. jan. 2026 - 11:14

Personer påkoblet Eduroam-nettverket ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kunne komme seg inn på og styre overvåkingskameraer plassert i undervisningslokaler, skriver Khrono.

Det kommer fram av en avviksmelding universitetet har sendt til Datatilsynet.

– Da vi oppdaget dette, ble det beordret full gjennomgang, og vi fant et tredvetalls potensielle kameraer som potensielt kunne ha samme problem, sier informasjonssikkerhetssjef Stian Husemoen ved NTNU til avisen.

Kameraene var fordelt på universitetets lokaler i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. De ble satt opp før 2020 og ble ikke satt opp korrekt.

NTNU skriver i avviksmeldingen at det ikke er lagret opptak på kameraene, men at det ikke kan utelukkes at noen har gjort egne opptak hvis de har hatt tilgang.

