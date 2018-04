Panasonics nye nettbrett tåler «alt» og kommer med nyttig 3D-kamera

Panasonics såkalte «ToughPad»-serie av nettbrett henvender seg til dem som har behov for ekstra hardfør elektronikk på arbeidsplassen. Nå har selskapet avduket et nytt medlem i klubben som byr på en interessant, ny funksjon.

Det nye nettbrettet er en oppgradert utgave av Panasonics eksisterende modell Toughpad FZ-M1. Oppgraderingen består i at nettbrettet er blitt utstyrt med Intel RealSense – et 3D-kamera som blant annet kan brukes til presise, tredimensjonale målinger.

Foto: Panasonic

Kameraet kan for eksempel brukes til å foreta målinger av sprekker i broer eller bygninger uten at man trenger å bruke stige eller fysisk bevege seg nær problemområdene. I tillegg kan man bruke løsningen til å foreta nøyaktige plass-optimaliseringer, for eksempel ved lasting av kjøretøy i logistikkindustrien.

Hardfør

3D-bildene kan også behandles i etterkant, og det er enkelt å overføre bildene for bruk i andre applikasjoner. Kameraløsningen kan dessuten konfigureres slik at kameraet kan kombineres med for eksempel en strekkodeleser eller et termisk kamera. RealSense-kameraet opererer med en rekkevidde på mellom 16 centimeter og 10 meter.

Når det gjelder øvrige spesifikasjoner har Toughpad FZ-M1 en berøringsskjerm på syv tommer med en oppløsning på 1280 x 800 piksler, en prosessor av typen Intel Core m5-6Y57 vProT, 8 GB minne og en SSD på 256 GB. Battertiden ligger på ni timer, men nettbrettet kan også fåes med et høykapasitetsbatteri som gir 16 timer. I tillegg har nettbrettet «hotswap»-batterier, som betyr at man kan skifte ut batterier mens nettbrettet er i bruk.

Modellen har ellers den såkalte MIL-STD 810G-sertifiseringen, som betyr at nettbrettet skal tåle både ekstreme temperaturer, kraftige støt, fall fra 180 centimeter meter, vibrasjoner, eksplosive omgivelser og elektromagnetisk stråling. I tillegg innehar Panasonics nye plugg IP-65-sertifiseringen, som i praksis innebærer at nettbrettet tåler kraftig vannsprut, men riktignok ikke nedsenking i vann, og at det er sand- og støvsikkert. Skallet består av magnesium.

Nettbrettet kommer med WiFi og Bluetooth, og kan også leveres i en utgave med 4G-støtte. Norsk pris og tilgjengelighet for den nye Toughpad FZ-M1-varianten er ikke kjent. Den eksisterende modellen har en startpris på cirka 22 000 kroner.

