Paypal vil kjøpe Pinterest, ifølge Bloomberg

Paypal vurderer å kjøpe Pinterest, melder Bloomberg, og det er ikke småpenger de er parat til å legge på bordet heller: Hele 45 milliarder dollar - eller 375 milliarder norske kroner etter dagens kurs - inklusive B-aksjene.

Hvis handelen går gjennom, vil den bli årets største teknologiavtale og bli det største oppkjøpet Paypal noensinne har gjort, med klar margin. I 2018 kjøpte Paypal svenske Izettle i det som dengang var Paypals største oppkjøp noensinne. Prisen var i underkant av 18 milliarder norske kroner.

Paypal

Siden begynnelsen på 2020 har Paypal-aksjene mer enn doblet sin verdi, takket være at nær sagt hele verden har handlet mye mer over nett under Corona-pandemien.

Paypal-aksjene falt i verdi med 4,9 prosent onsdag 20/10/2021 melder Bloomberg, men de har likevel til salt i grøten: Selv etter børsfallet er Paypal til sammen verdt omkring 304 milliarder dollar. Det tilsvarer litt over to og en halv billioner norske kroner etter dagens kurs, eller sagt på en annen måte:

Paypal er nå verdt litt over en femdel av oljefondet samlede verdi ved utgangen av september 2021.

I dag har Paypal like over 400 millioner aktive brukere, men har uttalt at de tror og håper på å nå 750 millioner aktive brukere innen utgangen av 2025.

Pinterest

Pinterest er for tiden inne i en utfordrende periode. Ikke bare har en av grunnleggerne, Evan Sharp, kunngjort at han trekker seg ut av selskapet, men de må også forsvare seg mot anklager om kjønnsdiskriminering fra en del tidligere ansatte.

Pinterest ble børsnotert i 2019, og siden den gang har selskapets samlede verdi omtrent firedoblet seg.