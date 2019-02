Vil gjøre det lettere for folk som handler mye på nettet: DNB inngår samarbeid med PayPal

PayPal er allerede en populær tjeneste for nordmenn, og nå har Norges største bank bestemt seg for å gjøre livet litt enklere for kunder som bruker tjenesten. DNB har nemlig annonsert at de inngår samarbeid med PayPal.

Nyheten ble kunngjort på Future Banking-konferansen som ble avholdt av IKT-Norge og Finans Norge på tirsdag.

Tilgang til PayPal gjennon nettbanken

Det nye samarbeidet innebærer at man vil få tilgang til PayPal gjennom DNBs nettbank, slik at man blant annet kan legge til betalingskort i PayPal direkte fra nettbanken.

– Vi har mer enn 1 million aktive PayPal-kontoer i Norge. Mange av disse PayPal-kundene er også DNB-kunder. Derfor det det fornuftig for DNB og PayPal å jobbe sammen fordi vi da kan gjøre betaling enda enklere for kundene våre, sa leder av Global Core Payments i PayPal, Jim Magat, i en pressemelding.

Ifølge DNB, som har cirka 2 millioner personkunder i Norge, har PayPal blitt en viktig aktør i dagens Internett-fokuserte hverdag, noe som gjør den nye avtalen til et naturlig valg for storbanken.

Konserndirektør for New Business i DNB, Rasmus Figenschou, vil forenkle hverdagen for kunder som handler mye på nettet. Foto: DNB

Peker på økt netthandel

– Netthandelen øker, og kundene ønsker raskere og sikrere betalingsmåter. PayPal er den globale lederen i online betalingstransaksjoner, og denne samarbeidsavtalen gir oss en plattform for å kunne forbedre DNB-kundenes digitale betalingsopplevelse, sa konserndirektør for New Business i DNB, Rasmus Figenschou.

Banken understreker at sikkerhet vil være en stor prioritet i den nye avtalen, og sier at de sammen med PayPal vil optimalisere arbeidet med å sikre transaksjoner og beskytte kunder mot svindel.

DNBs nye PayPal-funksjonalitet blir en del av bankens nye mobilbank, som ble lansert forrige måned. Som digi.no rapporterte i i slutten av januar har ikke overgangen til det nye systemet gått helt knirkefritt for alle.

