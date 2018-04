PC-en din kan brukt til kryptograving uten at du vet det – det vil Google ha slutt på

Flere IT-giganter har allerede slått ned på kryptovaluta ved å forby reklame for fenomenet på plattformene sine, men nå retter Google skytset mot et annet uvelkomment aspekt ved kryptovaluta – nemlig skjult «graving».

Programmer som er laget for å utvinne kryptovaluta i hemmelighet ved hjelp av maskinkraften på PC-en din er nemlig blitt temmelig utbredt, og spres blant annet via nettleserutvidelser. Det tar Google nå grep mot ved å forby alle nettleserutvidelser med grave-funksjonalitet til sin Chrome-nettleser, kan man lese på Chrome-bloggen.

Så mye prosessorkraft kan den skjulte kryptogravingen okkupere. Grafen er fra et ekte eksempel som Google skal ha registrert. Foto: Google

– Sterk økning

Ifølge Google har selskapet registrert en sterk økning i antallet utvidelser som utgir seg for å ha nyttige funksjoner, men som skjuler grave-skript som kjører i bakgrunnen uten brukernes tillatelse. Som søkegiganten peker på kan slike skript konsumere store prosessor-ressurser og påvirke både ytelse og strømforbruk i vesentlig grad.

Google skriver at de så langt har tillatt utviklere å tilby Chrome-utvidelser som graver etter digitale valuta, men bare dersom gravingen er det eneste formålet med utvidelsen. I tillegg må brukerne informeres skikkelig om akkurat hvordan utvidelsen fungerer.

Disse betingelsene blåser de fleste i, sier Google, som bedyrer at så mye som 90 prosent av utvidelser med grave-funksjonalitet ikke respekterer Googles regler. Med dette som begrunnelse har de gått til det skritt å forby alle nettleserutvidelser med grave-funksjonaliteten for å være på den sikre siden.

Utvidelser av denne typen som allerede er tilgjengelig via Chrome-butikken vil bli tatt bort innen juni måned i år, og fra nå av vil altså ingen nye bli lagt til.

Ulovlig utnyttelse av maskinvareressurser for kryptograving kan ta flere former, og i februar meldte vi for eksempel at hackere tok kontroll over Teslas nettskykonto for å grave etter Bitcoin.

