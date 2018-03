Nå slår IT-gigantene ned på kryptovaluta

Kryptovaluta er fremdeles et kontroversielt fenomen, også blant teknologiselskapene. Nå har flere av de store navnene bestemt seg for å slå ned på fenomenet ved å forby reklame på sine respektive plattformer.

Som Reuters rapporterer er det mikrobloggtjenesten Twitter som er den seneste IT-giganten til å bannlyse annonser knyttet til kryptovaluta på sin tjeneste. Forbudet trer i kraft fra tirsdag denne uken.

Også søkegiganten Google har kastet seg på denne karusellen. Tidligere denne måneden opplyste Google på sine støttesider at de fra juni i år skal oppdatere retningslinjene med et forbud mot kryptovaluta-annonsering. Forbudet inkluderer reklame for lommebok-tjenester og tips og råd rundt kryptovaluta-handel. Ifølge Google er forbudet et føre-var-tiltak motivert av usikkerheten og faren rundt de virtuelle valutaene.

Facebook også med

For Googles del er det kommende forbudet et ledd i en bredere endring i praksisen rundt reklame knyttet til finansielle tjenester, deriblant «spekulative» produkter, skriver selskapet på bloggen sin.

I tillegg til de to overnevnte gigantene har Facebook kunngjort et tilsvarende tiltak. Tjenesten opplyste i slutten av januar at det innfører forbud mot reklame for kryptovaluta, med den begrunnelse at digitale valutaer er et produkt som ofte assosieres med «villedende» markedsføring.

Som blant andre Reuters peker på har kursen på kryptovalutaene gått ganske skarpt nedover den siste tiden, som kan ha sammenheng med reklameforbudene. Da Twitter-forbudet ble kjent gikk Bitcoin-kursen ned med 6 prosent samme dag, til 7900 dollar, men i skrivende stund har kursen allerede steget en del.

Kryptovaluta er også kontroversielt blant andre kommersielle aktører. I januar kunngjorde den nordiske storbanken Nordea at de forbyr alle sine ansatte å handle med virtuelle valuta,med den begrunnelse at de mener markedet er for uregulert og at de frykter at de ansatte uten å vite kan havne i uetiske eller direkte kriminelle situasjoner.

