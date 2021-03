Twitter-konkurrent ble hacket – Trump er blant ofrene

Etter de dramatiske hendelsene som fant sted i Washington DC i forbindelse med presidentskiftet ble Donald Trump bannlyst fra de fleste sosiale medier, men fant tilflukt i en Twitter-konkurrent ved navn Gab. Denne har nå blitt hacket, melder Ars Technica.

Store mengder data fra Gab ble nylig hentet ut av en hackergruppe som kaller seg Distributed Denial of Secrets (DDS), som selv informerte om lekkasjen på sine hjemmesider.

Trump kompromittert

Grunnlegger og sjef for Gab-plattformen, Andrew Torba, sa i en melding publisert på Twitter at både hans egen og Donald Trumps konto er blant de som ble kompromittert i hackerangrepet.

Lekkasjen fikk navnet GabLeaks og skal omfatte til sammen 70 gigabyte med offentlige og private innlegg, brukerprofiler, direktemeldinger og både krypterte («hashede») passord og passord i klartekst.

Dataene skal inneholde over 70 000 meldinger fra over 19 000 samtaler og 15 000 brukere, i klartekst. Akkurat hva slags type data hackerne har fått med seg fra Trumps konto er uvisst.

Gab omtaler lekkasjen på nettsidene sine under overskriften «Gab forhandler ikke med kriminelle demoner». Ifølge tjenesten hevdet hackergruppen at de ville gjøre lekkasjen tilgjengelig for journalister og hackere av «etiske» grunner.

Defineres som kriminell

Gab avviser på sin side at gruppen handler etisk, og hevder at de mottok et løsepengekrav på 500 000 dollar av hackerne. Tjenesten, som regnes som en politisk høyreorientert plattform, anklager også hackerne for å ha politiske motiver bak hackingen.

Distributed Denial of Secrets beskrives av mange som en slags arvtaker til WikiLeaks, og har en lignende profil. På hjemmesiden sin beskriver gruppen seg som en liten samling aktivister på vegne av transparens og åpenhet, og flere av medlemmene oppgis å ha hackerferdigheter.

Gruppen har imidlertid blitt knyttet til flere alvorlige hendelser tidligere. I fjor stod DDS bak den kjente BlueLeaks-lekkasjen, hvor rundt 260 gigabyte med dokumenter og data fra 200 politidepartementer ble hentet ut av hackerne – inkludert flere hundre telefonnumre, 117 000 e-poster, nesten én million navn og et antall brukernavn og passord.

I et informasjonsdokument om BlueLeaks omtalte det amerikanske sikkerhetsdepartementet DDS som en «kriminell hackergruppe».