Plutselig dukket det opp reklame i filutforskeren i Windows 11. Microsoft mener det var en tabbe

Twitter-bruker Florian Beaubois ble overrasket da han oppdaterte Windows 11 og så at det var reklame i filutforskeren i operativsystemet. IT-giganten mener det hele var en tabbe.

– Dette var en eksperimentell banner som ikke var ment å bli publisert offentlig. Det er nå skrudd av, sier programsjef Brandon LeBlanc i Microsoft til The Verge.

Flere forsøk

Dette er ikke første gang selskapet eksperimenterer med reklame for egne produkter i filutforskeren. Også i 2017 prøvde selskapet seg på det samme stuntet da de reklamerte for skylagringstjenesten Onedrive, skriver teknologinettstedet.

Selskapet har også reklamert for egne produkter i oppstartsskjermen, gjennom startmenyen og gjennom Wordpad. Windows 11-stuntet har fått mye oppmerksomhet på Reddit. Brukere flest er skeptiske til funskjonaliteten.

– Her har dere en ide, Microsoft. Hva med å lage et operativsystem som automatisk sperrer for reklame og beskytter brukernes privatliv. Dere vet. Et produkt folk faktisk vil ha? skriver en bruker.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

16 prosent markedsandel

Microsoft har jobbet aktivt for å få brukere over på Windows 11.

Fra en markedsandel på under en prosent i november, ligger de i mars på rundt 16 prosent, ifølge Steam.

– Det er satt inn et stort regime for å informere brukere om at maskinene deres kan oppgraderes til Windows 11. Dialogboksen brukerne får etter oppstart, kommer etter en test som sjekker om maskinen oppfyller minimumskravene. Det er så opp til brukerne selv om de ønsker å oppgradere.

Det forklarte direktør for Surface og moderne arbeidsflater, Christian Almskog, i Microsoft Norge til Digi.no i februar. Windows 11 kom i oktober i fjor, og har allerede rukket å høste en del kritikk. Den har i stor grad gått på TPM-kravet som gjør at mange maskiner ikke kan kjøre det nye OSet i det hele tatt.

Selv om det er mulig å omgå kravene, advarer Microsoft om at det kan gi mer ustabilitet.

Vil at folk skal bruke OSet

Omgår du sperren, har du heller ingen rett til oppdateringer gjennom Windows Update.

Dette betyr at mange vil måtte kjøpe seg ny PC før de kan ta i bruk Windows 11. En markedsandel på 16 prosent er nok et stykke under det Microsoft selv kunne ønske seg.

– Vi ønsker jo at brukerne skal ta i bruk Windows 11, selv om vi overlater til brukerne å avgjøre når de skal oppgradere. Vi opplever likevel at vi nå at vi er på vei i riktig retning, forklarte Almskog til Digi.no.

Ifølge ham har det vært normalt at oppgraderingstakten går tregt i starten, før tempoet tar seg opp betydelig noen måneder etter lansering.

Almskog fortalte da at Microsoft antar at det vil ta rundt to år før en større del av brukerbasen har gått over til det nyeste operativsystemet.

Da Windows 10 ble lansert, hadde Microsoft store ambisjoner. Selskapet gikk hardt ut og sa at de skulle ha én milliard brukere over på nyvinningen Windows 10 innen tre år da de lanserte operativsystemet i 2015.

Det skulle fort vise seg å være uoppnåelig. Ikke før i mars 2020 var målsettingen nådd.