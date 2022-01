Popcorn Time er historie. I alle fall for denne gang

Det har eksistert mange tjenester for piratkopiert innhold opp gjennom årene, men få har på så kort tid blitt en så stor suksess som Popcorn Time, en bittorrent-basert tjeneste med tilhørende applikasjoner som gjorde det mulig å strømme filmer, serier og annet videoinnhold uten tanke på opphavsrett. Nå kan det se ut til at det er slutt for denne gang.

Allerede i 2015, året etter at den ble lansert, var Popcorn Time blitt ansett som så populær at Netflix advarte investorene om at tjenesten var blitt en merkbar konkurrent.

Lagt ned og gjenoppstått

Senere samme år ble tjenesten lagt ned for første gang, da de opprinnelige utviklerne forlot prosjektet – angivelig etter å ha fått politiet på nakken. Da skal den ha vært i bruk av en kvart million nordmenn, samt svært mange andre. «Popcorn Time» var det mest stigende søkebegrepet i Norge i 2015.

Men Popcorn Time er utgitt som åpen kildekode, og det har stadig vært folk som har vært villige til å bidra til at tjenesten skulle leve videre. Ukrutt forgår ikke så lett, som det heter.

Også i Norge har Popcorn Time skapt bølger, og da særlig i forbindelse med domenenavnet popcorn-time.no, som ble brukt til å spre informasjon om tjenesten. Høyesterett fastslo i 2019 at domenenavnet skulle inndras til fordel for staten ved Økokrim. Det kan fortsatt besøkes.

R.I.P. på nettstedet

Siden 2015 har Popcorn Time levd en flyktig tilværelse, ofte basert på nasjonale domenenavn. Fram til tirsdag denne uken var det tilsynelatende popcorn-time.tw som gjaldt.

Lite tyder på at nettstedet popcorn-time.tw vil komme tilbake igjen. Skjermbilde: Digi.no

Men ifølge Bloomberg er det nå slutt også der. Flere journalister skal på tirsdag ha mottatt en epost fra gruppen bak tjenesten om at det nå var slutt. Alt tyder også på dette når man besøker nettstedet. Det er ikke lenger mulig å laste ned appene fra nettstedet, men etter det Digi.no kjenner til, er det ingenting som tyder på at appene har sluttet å fungere.

Selv om interessen for Popcorn Time er mye lavere nå enn den var i 2015, er det slett ikke usannsynlig at det vil komme flere kapitler i denne historien, for åpen kildekode-prosjektet er fortsatt tilgjengelig på Github.