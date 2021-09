Populær app tapper iPhone-batteriet i rekordfart – etterforsker saken

Om du er Iphone-eier, Spotify-bruker og ennå ikke har oppdatert til de nyeste Ios-versjonene, kan det være det er en god idé å vente litt. Flere medier melder nemlig at den populære musikktjenesten forårsaker et snodig problem på Apples mobiler.

Som blant andre Apple Insider og 9to5mac rapporterte nylig opplever mange brukere at Iphone-batteriet tappes for strøm i et særdeles høyt tempo, og det er etter alt å dømme Spotify-appen som er den skyldige.

Nyere iOS-versjoner

Problemet oppleves i hovedsak av personer som sitter på iOS 14.8 og iOS 15, og beskrives i blant annet på Reddit, Twitter og Spotifys eget forum. Noen brukere hevder at batteriet tømmes på på bare én time dersom Spotify-apen er i bruk på mobilen.

I en statusoppdatering har Spotify selv bekreftet problemet, og tjenesten sier de jobber med å finne en løsning. Tjenesten har foreslått en full reinstallering av appen som midlertidig fiks, men flere brukere har allerede kommentert at dette tiltaket ikke fungerer.

Inntil videre anbefaler tjenesten å holde appen oppdatert, slik at fikser kommer på plass så raskt som mulig.

Opplever også oppheting

I tillegg til det massive strømforbruket opplyser mange brukere at iPhone-mobilen også overopphetes mens Spotify-appen er i bruk. Ingen av problemene har ennå en kjent årsak, men tilsynelatende er det altså ikke et Apple-problem.

Flere brukere hevder at Apples egen Spotify-konkurrent, Apple Music, ikke har denne effekten på batteriet.

Om du opplever problemet selv, kan det nok være en god ide å holde seg oppdatert om utviklingen på Spotifys forum.