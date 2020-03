Populære Iphone-apper snoker på utklippstavlen på mobilen

Det finnes en rekke skjulte metoder for tilgang til informasjon på mobilen, og nå viser det seg at heller ikke utklippstavlen er trygg. Det melder blant andre nettstedet ZDNet.

Sikkerhetsforskere har avdekket at flere populære IOS-applikasjoner leser innholdet på utklippstavlen, eller «pasteboard»-området som det heter på plattformen, hver gang de åpnes på mobiltelefonen – uten samtykke fra brukeren.

Kan lekke sensitive data

Pasteboard-området brukes ofte til å oppbevare relativt ufarlig informasjon som for eksempel handlelister, men funnene kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko dersom man kopierer inn sensitiv informasjon som passord og kontonumre.

Som sikkerhetsforskerne peker på krever tilgang til utklippstavlen ingen app-tillatelser fra og med IOS versjon 13.3, og det at en rekke apper utnytter denne tilgangen hver gang de åpnes anser forskerne som mistenkelig.

– Selv om utklippstavlen byr på muligheten til å enkelt dele data mellom ulike apper, risikerer den å eksponere private og personlige data overfor mistenkelige apper. Vi har undersøkt mange populære apper i App Store og har funnet at de ofte får tilgang til utklippstavlen uten at brukeren er klar over det. Etterforskningen vår bekrefter at mange populære apper leser tekstinnholdet i utklippstavlen, skriver forskerne.

Utbredte apper

Det er ikke klart hva applikasjonene gjør med dataene som leses, men for å forhindre en potensiell sikkerhetstrussel oppfordrer sikkerhetsforskerne Apple til å handle.

Tilgangen som apper har til utklippstavlen gjør det mulig å lese alle typer data, men appene i dette tilfellet skal altså kun være interessert i tekst. Et betydelig antall av appene leser dataene kun ved oppstart, mens andre leser dataene mer hyppig.

Blant applikasjonene som er omfattet av undersøkelsen finner vi sosiale apper som TikTok og Weibo, tjenester som Hotels.com og The Weather Network og en rekke nyhetsapper og spill.

Hele listen over apper ser du under, og en demonstrasjonsvideo av hvordan avlesningen av dataene foregår finner du nederst.

Nyheter

ABC News — com.abcnews.ABCNews

com.abcnews.ABCNews Al Jazeera English — ajenglishiphone

ajenglishiphone CBC News — ca.cbc.CBCNews

ca.cbc.CBCNews CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews

com.H443NM7F8H.CBSNews CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad

com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad Fox News — com.foxnews.foxnews

com.foxnews.foxnews News Break — com.particlenews.newsbreak

com.particlenews.newsbreak New York Times — com.nytimes.NYTimes

com.nytimes.NYTimes NPR — org.npr.nprnews

org.npr.nprnews ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil

de.n-tv.n-tvmobil Reuters — com.thomsonreuters.Reuters

com.thomsonreuters.Reuters Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish

com.rt.RTNewsEnglish Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu

de.grunerundjahr.sternneu The Economist — com.economist.lamarr

com.economist.lamarr The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost

com.huffingtonpost.HuffingtonPost The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad

com.dowjones.WSJ.ipad Vice News — com.vice.news.VICE-News

Spill

8 Ball Pool — com.miniclip.8ballpoolmult

com.miniclip.8ballpoolmult AMAZE!!! — com.amaze.game

com.amaze.game Bejeweled — com.ea.ios.bejeweledskies

com.ea.ios.bejeweledskies Block Puzzle — Game.BlockPuzzle

Game.BlockPuzzle Classic Bejeweled — com.popcap.ios.Bej3

com.popcap.ios.Bej3 Classic Bejeweled HD — com.popcap.ios.Bej3HD

com.popcap.ios.Bej3HD FlipTheGun — com.playgendary.flipgun

com.playgendary.flipgun Fruit Ninja — com.halfbrick.FruitNinjaLite

com.halfbrick.FruitNinjaLite Golfmasters — com.playgendary.sportmasterstwo

com.playgendary.sportmasterstwo Letter Soup — com.candywriter.apollo7

com.candywriter.apollo7 Love Nikki — com.elex.nikki

com.elex.nikki My Emma — com.crazylabs.myemma

com.crazylabs.myemma Plants vs. Zombies Heroes — com.ea.ios.pvzheroes

com.ea.ios.pvzheroes Pooking – Billiards City — com.pool.club.billiards.city

com.pool.club.billiards.city PUBG Mobile — com.tencent.ig

com.tencent.ig Tomb of the Mask — com.happymagenta.fromcore

com.happymagenta.fromcore Tomb of the Mask: Color — com.happymagenta.totm2

com.happymagenta.totm2 Total Party Kill — com.adventureislands.totalpartykill

com.adventureislands.totalpartykill Watermarbling — com.hydro.dipping

Sosiale nettverk

TikTok — com.zhiliaoapp.musically

com.zhiliaoapp.musically ToTalk — totalk.gofeiyu.com

totalk.gofeiyu.com Tok — com.SimpleDate.Tok

com.SimpleDate.Tok Truecaller — com.truesoftware.TrueCallerOther

com.truesoftware.TrueCallerOther Viber — com.viber

com.viber Weibo — com.sina.weibo

com.sina.weibo Zoosk — com.zoosk.Zoosk

Andre