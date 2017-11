PRØVEKJØRT: Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro Størrelse: 154,2 x 74,5 x 7,9 mm

Vekt: 178 gram

Skjerm: 6,0" OLED, 1080 x 2160 punkter

Maskinvare: Huawei Kirin 970, 8 CPU-kjerner (4 x Cortex A73 @ 2,36 GHz, 4 x Cortex A53 @ 1,8 GHz). I7 coprosessor. Mali-G72 MP12 GPU. NPU – Neural Network Processing Unit. 6 GB RAM.

Lagringsplass: 128 GB.

Kamera: To hovedkameraer: 20 megapiksel monokrom + 12 megapiksel RGB, f/1,6, optisk bildestabilisator, 4K video, laserfokus. 8 megapiksel frontkamera.

Operativsystem: Android 8.0 Oreo med Emui 8.0

Annet: USB Type-C, dual-SIM, DisplayPort 1.2, Bluetooth 4.2, wifi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 og 5 GHz. NFC.

Batteri: 4000 mAh

Pris: 7990 kroner inkl. mva.

Da Huawei lanserte toppmodellen Mate 10 Pro i oktober gjorde de et stort poeng ut av at telefonen var den første mobiltelefonen med en egen brikke for kunstig intelligens (AI). Brikken, som Huawei har kalt NPU (Network Processing Unit) skal blant annet bidra til bedre ytelse ved AI-relaterte oppgaver, som for eksempel bildebehandling. I tillegg skal AI-en holde et øye med hva du driver med og sørge for en mest mulig strømlinjeformet brukeropplevelse. Mer om dette senere.

Vi har testet Huawei Mate 10 Pro en stund, og kan slå fast at dette er en telefon som har alt vi forventer å finne i en toppmodell. Men dette er ingen billigmobil. Kan prislappen på nærmere 8000 kroner forsvares?

Huawei Mate 10 Pro er en forholdsvis stor telefon, med en 6-tommers skjerm. Men siden skjermen går nesten helt ut i kantene, er telefonen likevel mindre enn man kanskje skulle forvente. Det med å la skjermen gå ut i kantene er en trend vi har sett hos flere mobilprodusenter i det siste, blant annet med Samsung Galaxy S8 og S8+, samt Apple Iphone X. Huawei Mate 10 Pro er for øvrig den første mobiltelefonen fra Huawei som har «kantløs» skjerm. Eller kantløs og kantløs – det er en smal stripe øverst med plass til høyttaler, kamera og sensorer, samt Huawei-logo nederst.

Telefonen er forholdsvis slank. Bilde: Kurt Lekanger, digi.no

Skjermen er av typen OLED, og høyde/breddeformatet på 18:9 er nesten som på Samsung Galaxy S8 og S8+. Formatet er dermed litt mer tradisjonelt enn den høye og smale 19,5:9-skjermen til Iphone X. Holdt ved siden av Iphone X virker skjermen litt blassere, men bildekvaliteten er absolutt veldig god. Det er også støtte for HDR10, som gir større dynamikk i bildet, med mer detaljer i både de mørke og lyse områdene av bildet samtidig. Du kan justere fargebalanse og hvitbalanse i innstillingsmenyene. Skjermoppløsningen er lavere enn for både Samsung Galaxy S8 og Iphone X, men likevel høy nok til at det skal godt gjøres å skimte de enkelte bildepunktene.

Velutstyrt

Du merker fort at Huawei ikke har spart på noe som helst når de har laget denne telefonen. På innsiden sitter Huaweis egen systembrikke, en Kirin 970-brikke som inneholder 8 CPU-kjerner, 12 GPU-kjerner, samt den nevnte NPU-en. Totalt inneholder brikken rundt 5,5 milliarder transistorer, mot 3 milliarder transistorer i konkurrenten Qualcomm Snapdragon 835. Kirin 970 er i likhet med Snapdragon 835 produsert med en 10 nanometer produksjonsprosess.

Her er noen ytelsestester vi kjørte på telefonen:

Som det fremgår av grafene gjør Huawei Mate 10 Pro det ganske bra både når det gjelder grafikk-/spillytelse målt med 3Dmark og mer generell systemytelse målt med Geekbench 4. Det bør imidlertid nevnes at disse testene antagelig ikke sier så mye om hvilken betydning NPU-en har, og vi er også usikre på hvilken betydning denne har i praksis. Men det Huawei sier er at Kirin 970 skal ha 25 ganger bedre ytelse og 50 ganger bedre energieffektivitet når det gjelder AI-relaterte oppgaver, sammenlignet med prosessorer med fire Cortex-A73-kjerner. NPU-en skal også gi bedre ytelse ved bildebehandling.

NPU-en brukes for øvrig til å lære seg om hvordan du bruker telefonen, slik at du i teorien skal få en bedre brukeropplevelse og bedre batteritid. Ifølge Huawei skal Kirin 970 være en åpen plattform for kunstig intelligens på mobiltelefoner, og selskapet har derfor åpne API-er slik at andre kan bruke egenskapene i brikken. Vi vet ikke om det finnes tredjeparts applikasjoner per i dag som bruker dette, eller om eventuelle planer.

(Artikkelen fortsetter under)

Huawai Mate 10 Pro. Bilde: Kurt Lekanger, digi.no

Av andre tekniske spesifikasjoner bør det også nevnes at telefonen har støtte for to SIM-kort, og det er støtte for 4G på begge kortene. Det er også støtte for 4G Tale (VoLTE) for begge SIM-kortene. Det betyr at du kan ha for eksempel et privat abonnement i den ene SIM-plassen og et jobbabonnement i den andre, eventuelt at du kan ha et lokalt SIM-kort i tillegg til ditt vanlige når du er ute på reise. I menyene kan du sette opp hvilket SIM-kort som skal brukes til hva, for eksempel at datatrafikk skal gå på SIM-kort nummer to og anrop på SIM-kort nummer en.

Ellers nevner vi at Huawei Mate 10 Pro har hele 128 GB lagringsplass og 6 GB RAM. Mye lagringsplass kan komme godt med, siden telefonen ikke har støtte for MicroSD-kort. Lading foregår via den nye USB Type-C-kontakten, som blant annet har den fordelen at det ikke spiller noen rolle hvilken vei du setter inn pluggen. I likhet med Apple har også Huawei nå valgt å kutte ut hodetelefonutgangen (3,5 mm), men det følger med en adapter.

Praktisk bruk

Huawai Mate 10 Pro. Bilde: Kurt Lekanger, digi.no

Huawei Mate 10 Pro er en lekker telefon, og byggekvaliteten virker førsteklasses. Baksiden av telefonen er dekket av glass, og materialet på undersiden av glasset på baksiden er i én av tre farger. Kombinasjonen av glass og metall og avrundede kanter ser virkelig pent ut. Øverst på baksiden er metallet under glasset polert på en slik måte at du får et bånd på tvers – en «signatur-stripe», som Huawei kaller det. Telefonen er vann- og støvtett (IP67). Det følger med et gjennomsiktig deksel i pakken – kjekt om du vil beskytte telefonen.

Telefonen åpnes raskt med fingeravtrykksleseren som er plassert rett under de to kameralinsene på baksiden av telefonen. Denne fungerer veldig bra, men ulempen med plasseringen er at det er fort gjort å få fingeravtrykk på kameralinsene når de sitter rett ved siden av fingeravtrykksleseren.

Operativsystemet i telefonen er Android 8.0 Oreo – altså nyeste versjon. Huawei har imidlertid lagt sitt eget Emui 8.0-grensesnitt på toppen. Dette skiller seg ikke så veldig mye fra standard Android. Som standard er det lagt opp til at alle apper befinner seg på startskjermene, og så kan du dra et appikon over et annet for å lage mapper. Du kan også endre dette så du får den vanlige «app-skuffen» nederst på skjermen som samler alle appene dine, og så drar du kun de appene du bruker mest over til startskjermene.

(Artikkelen fortsetter under)

Telefonen benytter Android 8.0 Oreo med Huaweis egne tilpasninger (EMUI) på toppen.

Du har mange avanserte innstillingsmuligheter, blant annet mulighet for kryptering av filer, samt mulighet for å sette opp flere brukere på telefonen (for eksempel en gjestebruker) som du raskt kan veksle mellom. Ellers er det funksjoner for å enkelt sende bildet til en ekstern skjerm (MirrorShare) eller for å koble telefonen til en pc-skjerm med kabel. Du kan da enten projisere skjermbildet fra mobilen til pc-skjermen, eller koble til tastatur og mus og bruke telefonen som en pc. Alt du trenger for å koble telefonen til en pc-skjerm er en USB Type-C til Displayport- eller HDMI-kabel, eventuelt en dokkingløsning.

Batteriet er på 4000 mAh (milliampere-timer), som er vesentlig større enn det som sitter i Samsung Galaxy S8 (3000 mAh) og S8+ (3500 mAh). Huawei skryter av at telefonen skal lære av hvordan du bruker telefonen og på den måten optimalisere batteritiden, og Android 8 har også bedre batteristyring enn tidligere versjoner. I løpet av den perioden vi brukte telefonen opplevde vi batteritiden som veldig god, og ofte kunne telefonen brukes et par dager før vi måtte lade. Det er ganske sjelden kost. Lading av telefonen går også kjapt, takket være effektiv hurtiglading. Skulle vi savne én ting, måtte det være trådløs lading.

Veldig bra kamera

Det er to kameraer på baksiden av telefonen. Disse er utviklet i samarbeid med Leica, og kombinerer et 12 megapiksel fargekamera med et 20 megapiksel svart/hvitt-kamera. Blenderåpningen er på f/1,6 og det er optisk bildestabilisator.

(Artikkelen fortsetter under)

Fingeravtrykkssensoren er plassert under de to kameraene på baksiden. Bilde: Kurt Lekanger, digi.no

Kamerafunksjonen skal bruke AI-brikken (NPU-en) til å automatisk kjenne igjen hva du tar bilde av og endre modus automatisk. AI-en brukes også til å detektere bevegelser for å sikre skarpere bilder. Kameraappen er enkel å bruke, og lar deg gjøre manuelle justeringer av for eksempel lukkertid, ISO, over-/undereksponering, samt hvitbalanse.

Slik ser brukergrensesnittet til kamera-appen ut. Du kan velge å stole på automatikken, eller bruke manuelle innstillinger.

Kameraet fokuserer kjapt, og det tar virkelig gode bilder – både i dagslys og ikke minst i svakt lys. Det er for øvrig støtte for 4K video, samt saktefilm med 120 bilder i sekundet ved 1080p eller 240 bilder i sekundet i 720p.

Du kan se noen bilder vi tok med kameraet i karusellen nederst i artikkelen.

Konklusjon

Huawei Mate 10 Pro er en av de absolutt beste mobiltelefonene du får kjøpt akkurat nå. I tillegg til flott design og en god brukeropplevelse, er telefonen svært rask, den har meget bra batteritid, den er vanntett – og den har et veldig bra kamera. Prisen er riktignok ganske høy, og noe høyere enn Samsung Galaxy S8, som kanskje er nærmeste konkurrent. Samtidig er den vesentlig lavere enn en annen konkurrent, Apple Iphone X.

Det er ingen tvil om at Huawei Mate 10 Pro er mer telefon for pengene enn Iphone X, selv om vi synes bildekvaliteten på Iphone X er et lite hakk bedre – spesielt når det gjelder å vise korrekte farger.

Vi gir Huawei Mate 10 Pro en klar anbefaling.

Vi likte Vi likte ikke - Svært god ytelse

- Mye RAM og lagringsplass

- Meget bra batteritid

- God skjerm som dekker nesten hele fronten

- Vanntett

- Veldig bra kamera - Ingen hodetelefonutgang

- Forholdsvis høy pris

- Ikke MicroSD-støtte





Her er noen bilder vi tok med kameraet: