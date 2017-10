Huawei går i strupen på Apple og Samsung

Huawei Mate 10 Pro Størrelse: 154,2 x 74,5 x 7,9 mm

Vekt: 178 gram

Skjerm: 6" AMOLED, 1080x2160

Maskinvare: Huawi Kirin 970, åtte CPU-kjerner (4 Cortex A73 på 2,36 GHz + 4 Cortex A53 på 1,8 GHz). 6 GB RAM. Mali G72 MP12 GPU.

Lagringsplass: 128 GB

Operativsystem: Android 8 med EMUI 8

Teknologi: Bluetooth 4.2, 802.11ac, USB Type C, Dual SIM, NFC.

Kamera: 20 monokrom+12 MP fargekamera bak (f/1.6). 8 MP frontkamera (f/2.0)

Batteri: 4000 mAh

Pris: 7990 kroner

Kinesiske Huawei har gått fra å lage ynkelige og trege mobiler til å utfordre de store aktørene. De er allerede nummer tre etter Samsung, som leder stort, og Apple. Men mens Apple har stått stille det siste året frem til andre kvartal, så har Huawei økt kraftig og kineserne sikter nok på andreplassen. I første omgang.

For nå handler det ikke lenger om å ape etter. Nå innoverer de i minst like stor grad som de to store. Det er nye Mate 10 og Mate 10 Pro, som ble lansert mandag, eksempler på.

Førstnevnte kommer ikke til Norge, men det gjøre Pro-versjonen og en variant av den som de har fått Porsche til å designe. Porsche-versjonen har 256 GB lagringsminne i stedet for 128 GB, men ellers samme spesifikasjon som Proutgaven. Prisen derimot er muligens en ny «vinner». Den norske prisen på Mate 10 Pro er 7990 kroner. Europrisen er 799, mens den som har tilnavnet Porsche Design koster 1395 euro, og det blir vel da 13.950 kroner. Her snakker vi nok om en nye konge på pristoppen. Begge har 6 GB RAM og begge kommer i midten av november.

Kunstig intelligens

Mate 10 Pro: Okke mye å si på designet her. Bilde: Huawei

På IFA-messen i Berlin kom de første hintene fra Huawei om den virkelig store innovasjonen som Mate 10 til inneholder: En ny versjon av deres egen Kirin-prosessor som i tillegg til de 8 CPU-kjernene og de 12 GPU-kjernene har det de kaller en NPU, en Network Processing Unit. Brikken har en strukturbredde på knøttsmå 10 nanometer og da har de fått plass til rekordmange 5,5 milliarder transistorer. Et nesten ufattelig antall i en mobiltelefon.

På IFA lovte mobilsjefen Richard Yu at dette ville være en revolusjon for mobiler. Med bruk av kunstig intelligens kunne de gjøre operasjoner som ikke ville være mulig i CPUer og GPUer. I de fleste sammenhenger er AI noe som kjøres i nettskyen hvor det er nok av prosessorkraft og lagring. Men det er det ikke tid til i en mobil. Skal de få noe ut av dette i forbindelse med kameraoperasjoner og annet må AI-en kjøres lokalt.

Skal være lynrask

Det er spesielt ved bildebehandling NPU-en kommer til sin rett. Selskapet lover at den kan gjøre visse oppgaver 25 ganger raskere med langt lavere energiforbruk. Den kunstige intelligensen kan også hjelpe til med å styre strømforbruket som også får hjelp av et batteri på hele 4 Ah, eller 4000 mAh som det heter der i gården. Det burde lindre rekkeviddeangsten. Hurtigladningen kan også piffe batteriet opp til 58 prosent på 30 minutter.

Huawei sa i Berlin at de vil åpne API-ene for NPU-en slik at andre kan lage programvare og sørge for flere varianter av lokal maskinlæring på telefonen. I tillegg til kameraoperasjoner er det stemmegjenkjenning og behandling av naturlig språk som utnytter brikken.

AMOLED-skjerm og kamera med AI-bokeh

Mate 10 Pro kommer med en AMOLED-skjerm på 6 tommer og har 18:9 (2:1) aspektforhold. Antallet punkter på skjermen kan ikke konkurrere med Samsung Galaxy S8+ og stopper på 2160 x 1080. Men det er 402 punkter per tomme og mer enn øyet kan oppfatte, så for de som ikke skal bruke telefonene i en VR-brille er det mer enn nok.

Mate 10 Pro: Ett kamera knipser i sorthvitt og ett i farge. Begge har optisk stabilisering og en blenderåpning på imponerende f/1,6 og de får hjelp av kunstig intelligens. Bilde: Huawei

Det er ingen ting å utsette på spesifikasjonene til kameraene. Oppløsningen er den samme som i forrige modell og det tyder kanskje på de samme brikkene. Men de to bakkameraene har fått en f/1.6-blenderåpning. Det er imponerende og gjør susen for lavlysegenskapene. Huawei har gått sin egen vei på kamerasiden. De har, som de andre, valgt å ha to kameraer, men de har ett rent sorthvittkamera og ett fargekamera. Med ett i sorthvitt slipper de fargefiltre som tar masse lys. Farger er langt fra så kritisk som selve lysintensiteten, og til sammen kan de lage svært gode fargebilder.

Porsche Design HUAWEI Mate 10: Har du 13950 kroner liggende å flyte kan denne blir din. Bilde: Huawei

AI-funksjonen styrer den såkalte bokeh-funksjonen, som gjør at de to kameraene samarbeider om å fremheve motivet og sørger for at resten tas ut av fokus. Dette er en tilsvarende løsning som finnes i både Samsung Galaxy Note 8 og Apple iPhone 8 Plus. Kameraene har selvfølgelig optisk bildestabilisering. NPU-en brukes til å gjenkjenne 14 ulike typer scener og justerer kamerainnstillingene automatisk.

Det viktige frontkameraet som sørger for selfier er på 8 MP og har en blenderåpning på f/2,0. Også her kommer NPU-en til hjelp og kan sile ut hva du tar bilde av slik at du kan lage en bokeh-selfie.

Som Samsung og andre har det vært nødvendig å ha fingeravtrykksensoren på baksiden. Med så mye av fronten dekket av skjerm er det ikke plass til sensoren.

Vi kommer tilbake med en test av telefonen ved en senere anledning.