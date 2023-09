PST dropper spionsiktelse mot 25-årig student – Økokrim overtar saken

Nå mistenker politiet at mannen skal ha forsøkt å innhente informasjon for egen økonomisk vinning. Derfor overtar nå Økokrim etterforskningsansvaret i saken.

– I PSTs etterforskning av den malaysiske statsborgeren som ble pågrepet 8. september, er hypotesen om ulovlig etterretning klart svekket. Samtidig er hypotesen om økonomisk organisert kriminalitet vesentlig styrket, forklarer politiadvokat Thomas Blom i PST.

Den 25 år gamle malaysiske statsborgeren ble pågrepet av PST 8. september, siktet for å ha drevet etterretning mot Norge.

Mannen er student, men ikke ved et norsk lærersted, og han har vært i Norge i relativt kort tid.

Grove bedragerier

Økokrim opplyser at de mistenker mannen for å stå bak forsøk på en mengde grove bedragerier. Politiet mener mannen skal stå bak alvorlig økonomisk kriminalitet gjennom bruk av signaletterretningsteknologi.

– Økokrim har tatt over etterforskningsansvaret fordi det er vi som etterforsker store økonomiske straffesaker. Vi vil nå se på saken og vurdere å endre siktelsen fra ulovlig etterretningsvirksomhet til forsøk på en mengde grove bedragerier ved bruk av IMSI-fanger i Oslo og Bergen, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender.

En IMSI-fanger er en falsk basestasjon som brukes til å avlytte mobilkommunikasjon ved å bryte inn i kommunikasjonen mellom mobiltelefoner og basestasjonen.

Internasjonale forgreninger

Ifølge politiet er saken stor og omfattende, og Økokrim sier at dette trolig dreier det seg om organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger.

– Dette ser ut til å være en bedragerimetode som hittil har vært ukjent for oss her i Norge, og der skadepotensialet for samfunnet og enkeltmennesker er svært stort, sier Bender.

Han opplyser at de i starten av neste uke vil gå til tingretten og be om forlenget varetektsfengsling med en endret siktelse.

Saken ble opprinnelig avdekket av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som deretter varslet PST. Økokrim vil i sin etterforskning samarbeide med eksperter fra NSM.

I kjølvannet av at siktelsen ble kjent, skrev Digi om metodene (for abonnenter) som 25-åringen kan ha brukt. Denne saken er ikke mindre aktuell nå, selv om hensikten med virksomheten kan være en annen enn først antatt.