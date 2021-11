Pussig Chromecast-mangel i Android 12. Blir først rettet i 2022

Det er ikke så mange som har fått teste Android 12 ennå, men noen av dem som fått gleden av dette, har oppdaget at en for mange velkjent funksjonalitet har blitt borte.

Det dreier seg om muligheten til å kontrollere lydvolumet når man spiller av medieinnhold i mobilapper via Chromecast. Dette har vært mulig å gjøre med volumknappene til Android-mobiler, men ikke dersom enheten har Android 12.

Sonos-patent?

Flere brukere har meldt inn dette som en feil, noe som har blitt fanget opp av nettstedet 9to5Google.

Forklaringen på det hele er det en Google-ansatt som kommer med under en av feilrapportene. Google har vært nødt til å fjerne funksjonen på grunn av en rettstvist. Det loves at en løsning vil komme i Android 12.1, som nå offisielt kalles for 12L. Den skal komme i begynnelsen av 2022.

Under diskusjonen den samme feilrapporten kommer det fram at den aktuelle rettsstriden trolig er patentstriden som Google har gående med Sonos, hvor Google anklages for å krenke visse Sonos-eide patenter. I alle fall ett av disse handler om justering av lydvolum.

Kan bli borte for alltid

Inntil Android 12L kommer ut, må de som allerede har Android 12 benytte andre metoder for å justere Chromecast-lyden. Ifølge 9to5Google er blant annet mulig å få til i Google Home-appen.

Samtidig er det også slik at enheter som allerede har mottatt, eller snart vil motta Android 12, men som ikke mottar senere versjoner av operativsystemet, risikerer å miste denne funksjonaliteten for alltid. Pixel 3 fra Google kan være en slik enhet.