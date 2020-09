Putin vil at Russland og USA skal samarbeide om informasjonssikkerhet

Russlands president, Vladimir Putin, kom fredag med en skriftlig uttalelse hvor han foreslår et omfattende program for å gjenopprette samarbeidet mellom Russland og USA innen feltet internasjonal informasjonssikkerhet. Uttalelsen er publisert av Kreml. I tillegg har den blitt lest opp av utenriksminister Sergej Lavrov.

Vil forhindre eskalering

I uttalelsen uttrykker Putin bekymring for at risikoen for storskala konfrontasjoner innen det digitale feltet, og at nøkkelspillerne innen feltet har et spesielt ansvar for å forhindre dette.

Han foreslår derfor jevnlig dialog på full skala på flere mellom ulike byråer på begge sider, samt å opprette eller opprettholde kommunikasjonskanaler mellom blant annet Nuclear Risk Reduction Centers, Computer Emergency Readiness Teams (CERT) og representanter på et høyt nivå innen nasjonal sikkerhet som har ansvar for internasjonal informasjonssikkerhet.

Putin ønsker at regjeringene i de to landene inngår en bilateral avtale som kan forhindre at eventuelle hendelser eskalerer, tilsvarende en avtale Sovjetunionen og USA inngikk i 1972 om hendelser mellom skip fra de to landene.

Garantier mot valginnblanding

Putin vil også at de landene skal utveksle garantier om at de ikke vil blande seg inn i den andres interne affærer, inkludert valgprosesser, ved hjelp av IT eller annen høyteknologi.

Den russiske presidenten oppfordrer dessuten USA til å åpne for dialog mellom russiske og amerikanske eksperter innen informasjonssikkerhet, uavhengig av de to landenes politiske uenigheter.

Russland foreslår også en global avtale om en politisk forpliktelse mellom landene til ikke å være den som først angriper andre land innen cyberdomenet.

Putin uttaler at målet med de nevnte tiltakene er å forbedre tilliten mellom de to landene, samt å fremme sikkerheten og velstanden til landenes innbyggere.

Delvis nye toner

Russland har blitt anklaget for innblanding i blant annet det amerikanske presidentvalget i 2016, blant annet via falske brukerkontoer i sosiale medier og hacking av det demokratiske partiet. Gitt rapportene fra etterretnings- og sikkerhetsmyndigheter i USA og flere andre land, samt kommersielle aktører som Microsoft, er det lite som tyder på at Russland har avsluttet denne typen virksomhet.

Russland har nektet å ha befatning med noe av dette. I hvilken grad USA har gjort noe tilsvarende i Russland, er uklart.

Ifølge The Register, som har omtalt uttalelsen, er ikke dette helt nye toner fra Russland. Tilbake i 2017 skal Putin og USAs president, Donald Trump, ha diskutert muligheten for en felles cybersikkerhetsenhet, men Trump var rask, i alle fall på Twitter, med å avvise ideen:

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Forventer endring i Washington?

Det er bare uker igjen til årets presidentvalg i USA. Til New York Times sier generaldirektør i Det russiske råd for internasjonale anliggender, Andrej Kortunov, at det er mulig at Kreml forstår at Joe Biden kommer til å vinne.

– De forbereder seg på en demokratisk administrasjon som kan være enda tøffere mot Russland enn en republikansk administrasjon, sier Kortunov.

Kortunov mener at selv om Putin eventuelt mener alvor med uttalelsen, så er han ikke forberedt på å komme med store innrømmelser i disputten om valginnblanding.

– Det er innlysende at Kreml vil foretrekke ikke å krangle med Washington, uavhengig av valgresultatet, sier han og bemerker faren for at en president Biden vil kunne påtvinge Russland nye sanksjoner.

Fjodor Lukjanov, en moskvabasert analytiker og rådgiver for Kreml, sier til New York Times at den amerikanske mistilliten til Russland er så dyp at han ikke regner med at Putins forslag blir tatt alvorlig, og at forholdet mellom de to landene vil bli ytterligere forverret dersom Biden vinner presidentvalget.