Rapport: Utviklerne har ansvaret for datakvaliteten

Nesten tre fjerdedeler av utviklere i en ny studie sier at de er ansvarlige for å håndtere kvaliteten på dataene de bruker i applikasjonene sine. Dette fremgår av rapporten SD Times Data Quality Survey, som det amerikanske nettstedet SD Times har gjennomført i samarbeid med dataselskapet Melissa. Det er et par hundre utviklere i ulike deler av IT-bransjen som har svart på undersøkelsen.

Dette er en betydelig endring fra året før, da andelen var under halvparten. Ifølge undersøkelsen støtter det forestillingen om at programvareutvikleres rolle er utvidet med flere funksjoner enn bare å skrive kode.

Ifølge rapporten skyldes dette at etterhvert som bedrifter flytter sikkerhet, testing, ledelse, markedsføring og finansiering tidligere inn i prosessen, blir utviklere presset på tid med stadig reduserte leveringstider. Dette betyr at datakvalitet ofte blir en ettertanke om at «vi håper det er riktig».

Dårlig datakvalitet tar tid fra andre oppgaver

Det største problemet utviklere opplever, er usammenhengende data, etterfulgt av ufullstendige data så vel som gamle og feilaktige data.

Respondentene i undersøkelsen sier at de bruker omtrent ti timer i uken på å håndtere problemer med datakvalitet og at det tar tid fra oppgaven med å bygge nye applikasjoner.

Stor fare for feil

Analyesjef James Royster i selskapet Adamas Pharmaceutical sier til SD Times at et stort problem bedrifter står overfor, er at det er «tusenvis av nyanser» i store datasett.

Ett eksempel er en leverandør av dataløsninger i helsebransjen som samler inn data fra mer enn 60.000 apotek og som også betjener sykehus og leger.

– Det gir millioner av potensielle feilmuligheter, sier Royster.

For at selskaper skal kunne lage datasett, må utvikleren skrive kode som setter dataene sammen på en måte som kan fordøyes – og det er en pågående prosess.

– Når de endrer og oppdaterer koden og samler inn data, er det millioner av muligheter for at ting kan gå galt.

