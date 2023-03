– Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere vist manglende forståelse for sikkerhetsutfordringene ved bruk av Tiktok, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

Onsdag ble det kjent at datasenterselskapet Green Mountain har inngått en avtale med Tiktok om å etablere et nytt stort datasenteranlegg i Hamar og Løten kommuner.

Bjørlo ønsker svar på hva slags vurderinger justisministeren og regjeringen har gjort angående sikkerhetsmessige utfordringer ved at Tiktok vil lagre brukerdata i Norge.

– Må ikke bli naive

Bjørlo sier det er positivt med investeringer og nyetableringer i IKT-næringene i Norge, men at vi ikke må bli naive når det gjelder å åpne opp for selskaper med avansert teknologi fra et land som Kina.

– Det er avgjørende at offentligheten får vite om denne beslutningen er klarert med norske myndigheter, hvilke krav som er stilt, og hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort, sier Bjørlo.

Også SV er kritiske. De mener vi ikke kan bruke den rene kraften vår på at Tiktok skal lagre informasjon om brukernes videotitting.

– Vi må heller bruke kraften til grønn industri som skaper arbeidsplasser som kutter utslipp og ivaretar mest mulig areal, og til lagring av faktisk viktig samfunnsdata, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken.

De store private selskapene bestemmer

I dag er det de store private selskapene som bestemmer hvilke data som skal samles inn. SV mener dette er noe som må reguleres – slik at selskapene bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

– Vi trenger konsesjons- og lisensordninger for datainnsamling, databruk og datalagring. Hvis ikke fortsetter vi å overlate til Tiktok og de andre digitale kjempene å bestemme hva slags data vi skal lagre, sier Haltbrekken.

Den kontroversielle appen Tiktok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn data om brukerne. Flere land forbyr at Tiktok brukes av politikere av frykt for at kinesiske myndigheter skal få tilgang til sensitiv informasjon.

– Trusselaktørene er interessert i datasentrene

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, sier til NRK at de generelt er opptatt av sikkerheten rundt de kommersielle datasentrene i Norge.

– Og det er uklart hva slags risiko dette utgjør, og om de er forsvarlig sikret. Vi ser at trusselaktørene er interessert i datasentrene våre, og det huses store verdier i dem. Hvis en av de tjenestene går ned, vil det ha stor betydning for oss som enkeltindivider og staten, sier Nystrøm.