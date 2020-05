Redusert elavgift for utvinning av kryptovaluta i datasentre

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å oppheve Stortingets vedtak om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta i store datasentre.

Vedtaket er ikke iverksatt, i påvente av nødvendig avklaring med ESA om forholdet til statsstøttereglene.

Endringen anslår å koste staten omkring 10 millioner kroner i 2020, men grunnlaget er usikkert.

– Usikkerheten og mangelen på forutsigbarhet som næringen opplever nå, er uheldig, skriver departementet.

– Å ha andre avgiftssatser for kraft som går til kryptoutvinning enn for kraft som går til andre aktiviteter i samme datasenter, innebærer også vanskelige avgrensninger og fører til problemer med gjennomføring og kontroll.

Abelia positive

Abelias administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide uttaler til E24 at ordningen har vært lite treffsikker og har vært uheldig for bransjen som helhet.

Øystein Eriksen Søreide administrerende direktør i Abelia. Foto: Ilja Hendel/Abelia

– Det er gjort mye grundig arbeid i regjeringsapparatet i etterkant av det uheldige vedtaket, og det er svært gledelig at de nå foreslår å skrote dette, sier Søreide.

– I fremveksten av en grønn datasenternæring har stortingsvedtaket om opprettholdelsen av elavgift i datasentre som også utvinner kryptovaluta vært et hinder for forutsigbarhet og vekst også for andre aktører enn de som utvinner kryptovaluta, sier han.

Han mener Regjeringen endelig har forstått det.

– Den siste tiden har man fått meldt seg på kappløpet om å bli en datasenternasjon. Dette bidrar til et girskifte og Norge tar innpå tetgruppen, sier Abeliasjefen.

Også IKT-Norge er fornøyd.

– Tilliten til Norge som et stabilt, trygt og forutsigbart land å investere i er gjenopprettet, skriver Liv Freihow, IKT-Norges direktør for politikk, i en epost.

Hun sier Norge har en ambisjon om å utvikle landet til en ledende datasenternasjon, men usikkerhet knyttet til rammebetingelser har hengt som en tåke over bransjen siden forslaget om differensiert el-avgift ble innført i 2018.

– Her har de rasjonelle argumentene vunnet frem. Vi er lettet og glade for at det igjen blir klart og tydelig at Norge er et av verdens mest attraktive land å bygge datasentre i, sier Freihow.