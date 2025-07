Regjeringen ønsker KI-senter velkommen til Narvik

Nyheten om at det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker, sammen med engelske Nscale, og i samarbeid med OpenAI og NVIDIA, skal bygge et stort datasenter for kunstig intelligens, blir godt mottatt av myndighetene.

– Denne investeringen vil bidra til viktige arbeidsplasser i regionen og viser at Norge er et attraktivt sted for norske og utenlandske investorer. Velkommen til Norge, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Opptil ti milliarder kroner kan bli investert i senteret som skal bygges i Kvandal i Narvik.

– Dette er gode nyheter for Norge og Europa. KI-fabrikker og datasentre er moderne industribygging med høy verdiskapning. Kunstig intelligens er verktøyet vi trenger for å løse mange av de store utfordringene vi står overfor, sier Tung.