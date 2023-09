Milliarden vil fordele seg over de neste fem årene. Målet er å få større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet.

Støre la fram nyheten på Universitetet i Oslo (UiO) torsdag formiddag. Han åpnet med en spøkefull historie om at han samme morgen hadde spurt KI-programmet ChatGPT om Norge burde forske på kunstig intelligens.

– Den svarte da etter to og et halvt sekund: «Ja, det er absolutt en god idé for Norge å forske på kunstig intelligens», spøkte Støre.

– Problemet med denne teksten er at den ikke er vannmerket. Vi vet ikke hvor troverdig den er eller hvilke interesser som har påvirket den. Men den er et uttrykk for at vi har et nytt teknologisk fenomen blant oss som vi må ta tak i.

Nysgjerrighet og optimisme, men også uro

Kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å forandre samfunnet på måter vi fortsatt ikke forstår eller klarer å kontrollere, understreker statsministeren.

Han mener vi må gå inn i disse nye feltene med nysgjerrighet og optimisme, men også en berettiget uro.

– Ikke en uro som lammer oss, men som motiverer oss til å gjøre ting på riktig måte.

– Styrking av forskningsinnsatsen er avgjørende for at vi skal sikre at utviklingen skjer på en måte som er i tråd med våre verdier som samfunn, sier Støre.

– Må forstå samfunnskonsekvensene

Det er viktig både å forske på og utvikle KI-teknologi, men like viktig er det å forstå konsekvensene teknologien vil ha for samfunnet, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

– Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden, og vi har et unikt utgangspunkt for å lykkes. Men vi trenger mer forskning, mer innovasjon og mer kompetanse for å få tatt i bruk de nye teknologiene, sier Borch.

Innovasjon i næringslivet

Forskningen skal undersøke hvilke konsekvenser KI vil ha for blant annet økonomien, personvernet, undervisning og kunst og kultur. Den er også ment å gi mer kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

– Forsknings- og innovasjonssatsingen kommer til å ha stor betydning for det norske samfunnet. I møte med de største utfordringene er det særlig viktig at vi mobiliserer i fellesskap. Regjeringen skal gjøre vår del av jobben, sette av de nødvendige ressursene og peke ut retningen, sier Støre.

Satsingen vil bli finansiert innenfor Kunnskapsdepartementets ramme.