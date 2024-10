– Vi kan ikke la de kommersielle aktørene herje fritt. Vi må ansvarliggjøre dem. Det er de som utsetter barn og unge for dette, så da må de også kontrolleres, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB.

Sammen med barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe (Sp) røper hun at regjeringen vil komme med en Some-pott i forslaget til statsbudsjett for 2025 i neste uke.

– Mye av innholdet barn blir utsatt for, er skadelig, og det er ulovlig å fremme det overfor barn og unge. Ikke minst er sosiale medier en arena for mobbing, sier Nordtun.

Utreder aldersgrense

En pott på syv millioner kroner i forslaget til statsbudsjett skal gå til å styrke tilsynsvirksomheten rettet mot sosiale medier og til informasjonsarbeid.

Selv om det ikke er store summene det er snakk om, sier de to statsrådene at arbeidet er høyt prioritert i regjeringen.

– Vi er langt fra ferdige med disse bevilgningene. Dette er pågående arbeid, som pågår nå med full styrke framover, med kamp mot de kommersielle aktørene, sier Nordtun.

Pengene skal blant annet gå til arbeidet Datatilsynet gjør med å utrede innretningen og håndhevingen av en aldersgrense for sosiale medier.

Toppe og Nordtun påpeker at det allerede finnes en aldersgrense på 13 år for sosiale medier ut ifra personvernforordningen, som de nå ønsker at barn og foreldre skal få mer informasjon om og at skal bli håndhevet tydeligere.

Vil være føre var

En undersøkelse fra Medietilsynet viser at mer enn halvparten av niåringene er i sosiale medier – til tross for aldersgrensen.

– Derfor vurderer vi parallelt behovet for en mer absolutt aldersgrense enn den 13-årsgrensen som er i dag, sier Toppe til NTB.

Hun mener det er viktig å være føre-var.

– Barn og unge er veldig sårbare, de klarer ikke å takle informasjonen de får på samme måte som en voksen person.

– Vi gambler jo med barns helse og utvikling hvis vi ikke går grundig inn i dette her, fastslår Toppe.

Nordtun: – Skulle bare mangle

Nordtun mener at det ikke finnes nok sanksjoner mot aktører som ikke overholder dagens regler.

– Aldersgrensen blir ikke praktisert. Vi går til kamp mot at sosiale medier får holde på på den måten, uten noen hindringer for ungene våre.

– Vi beskytter barn og unge på så mange andre områder. Det skulle bare mangle at vi gjør dette for å gi dem best mulig rammer for trygg og god oppvekst, sier kunnskapsministeren.

Some-potten i forslaget til statsbudsjett for 2025 ser slik ut:

* 2,5 millioner kroner til informasjonsarbeid om sosiale medier opp mot barn, foreldre og voksne som jobber med barn.

* 1,5 millioner kroner til Datatilsynet for å styrke arbeidet med barn og aldersgrenser i sosiale medier.

* 2,5 millioner kroner til Forbrukertilsynet for å intensivere arbeidet med å forhindre og slå ned på ulovlig markedsføring som treffer barn.

* 0,5 millioner kroner til Barnevakten for å utarbeide og tilgjengeliggjøre informasjon om barn og sosiale medier.