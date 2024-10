– Det sender et ganske sterkt signal. Barn skal beskyttes fra skadelig innhold i sosiale medier. Dette er store techgiganter satt opp mot små barnehjerner. Vi vet at dette er en innsats i motbakke, for her er det sterke krefter, men det er samtidig der politikken trengs, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Regjeringen foreslår å innføre 15-årsgrense i sosiale medier gjennom å endre personopplysningsloven.

Når man lager en bruker i sosiale medier i dag, må man samtykke til at de kan innhente personopplysningene. I personopplysningsloven står det i dag at man må være 13 år for å kunne samtykke til dette, og nå vil regjeringen endre dette til 15 år.

– Foreldre kan ikke stå alene

– Foreldre kan ikke stå alene i et møte med teknologigigantene. Derfor vurderer vi strengere lovgivning, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

– Halvparten av dagens 9-åringer er i sosiale medier, og jeg deler bekymringen for at dette kan være skadelig for barna. Vi vet at mange foreldre syntes det er vanskelig å unngå at barna er i sosiale medier når så mange andre barn er det, sier hun.

Regjeringen planlegger å legge fram et høringsnotat for å øke aldersgrensen i personopplysningsloven så snart som mulig. Samtidig tar de sikte på å lovregulere en absolutt aldersgrense for sosiale medier.

Kan også gjelde Netflix

I tillegg vil regjeringen finne ut av hvordan barn ikke bare kan trykke seg videre hvis de ikke er gamle nok, gjennom elektronisk identifisering.

Toppe sier forslaget også gjelder for andre tjenester som henter personopplysninger, deriblant nettaviser og streaminggiganten Netflix.

Dersom lovendringen blir innført må barn under 15 år ha samtykke fra foreldre for å dele personopplysninger til slike tjenester.