Rettssaken mellom Elon Musk og Twitter er utsatt

Rettssaken skulle etter planen starte 17. oktober, men Musk får fram til 28. oktober med å ferdigstille avtalen. Om det ikke lar seg gjøre, blir det rettssak i november.

Twitter har saksøkt Tesla-gründeren for å ha trukket det opprinnelige budet på 44 milliarder dollar. Tirsdag ble det imidlertid meldt at Musk likevel vil kjøpe det sosiale mediet – til samme pris som han opprinnelig tilbød.

Dette skulle skje på betingelse av at domstolen i Delaware stanset søksmålet Twitter innledet mot ham for kontraktsbrudd etter at den første avtalen brøt sammen.

Torsdag ba Musks advokater domstolen i Delaware om å utsette rettssaken for å gi ham mer tid til å sikre finansieringen. De mente at dette skulle være i orden til rundt 28. oktober.

– Gambler med aksjeeierne

Musks advokater skrev torsdag at det ikke trengs en «framskyndet rettssak» for å tvinge ham til å «gjøre det han allerede gjør».

– Twitter vil ikke ta et «ja» som et svar. Forbausende nok har de valgt å fortsette med denne rettstvisten, og med det setter de avtalen i fare og gambler med aksjeeiernes interesser, skriver Musks advokat Edward Micheletti i brevet til domstolen.

Twitter sa at Musks forsøk på å utsette saken åpnet for mer «skade og forsinkelser», og foreslo at Musk burde forsøke å ferdigstille avtalen førstkommende mandag, altså 10. oktober.

Videre skrev selskapet at Musk nektet å forplikte seg til noen frist.

– De ber om en utvei uten begrensninger, på bekostning av Twitters aksjonærer (som er skyldige 44 milliarder dollar pluss renter), alt mens de skal få alle muligheter til å ombestemme seg igjen eller finne på nye årsaker til å unngå å etterleve kontrakten, skrev Twitter.

Tidligere i uken bekreftet Twitter at de hadde mottatt budet, og det så ut til at selskapet var innstilt på å godta det. Men det ble også klart at Tesla-eieren hadde stilt visse betingelser i et brev som også skal ha blitt oversendt U.S. Securities and Exchange Commission.

Vil sikre seg

Ifølge AP er det lite trolig at Twitter kommer til å trekke seg fra oppkjøpsavtalen ettersom aksjeeierne har stemt ja. Det er mer sannsynlig at Twitter ønsker seg forsikringer om at Musk denne gangen mener alvor, fire måneder etter at han trakk det opprinnelige budet.

Jussprofessor Eric Talley ved Columbia University tvitret tidligere i uken at Twitter «er i sin fulle rett til å ikke ta et «ja» for et svar, og at alle vet hvorfor».

– De forsøkte det i april, og det gikk ikke så bra, skriver han i parentes.