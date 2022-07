Amazons smartringeklokker «Ring» overvåker det som skjer utenfor inngangsdøra til millioner av mennesker, med både video- og lydopptak. Nå innrømmer Amazon å ha delt disse dataene med politiet 11 ganger så langt i 2022 — uten samtykke fra eierne av ringeklokkene.

Dette sier de i et svar på et spørsmål fra den demokratiske senatoren Ed Markey, melder Ars Technica.

Kun i nødstilfeller

Ring sier at de kun svarer umiddelbart på politihenvendelser om å dele privatpersoners data dersom det er snakk om fare for livet, eller alvorlige fysiske skader på personer. Dette gjelder de 11 tilfellene hvor privatpersoners data ble utlevert i år.

Selskapet sier lovverket åpner for at de skal dele informasjon med politiet dersom det er et nødstilfelle. Selskapet har ikke sagt noe om hvorvidt antallet delinger i år er høyere eller lavere enn andre år.

Dette er første gang Ring har innrømmet å dele informasjon uten samtykke fra eierne av ringeklokkene.

Burde endre standardinnstillinger

Senatoren er ikke den eneste som er kritisk til utleveringen av private data uten samtykke. Matthew Guariglia, en analytiker for Electronic Frontier Foundation, som jobber for å beskytte sivile friheter på nett, mener det ikke burde være opp til verken Ring eller politiet om disse dataene skal utleveres.

– Det vil likevel alltid være situasjoner hvor det er nødvendig å raskt få slike data utlevert, sier han.

Guariglia mener det burde være tydeligere regelverk på hvor ofte politiet kan bruke private overvåkningssystemer i etterforskning. Han mener også innstillingene på Ring-enhetene som standard burde være å skru av lydopptak og ikke lagre opptakene, for å hindre at tredjeparter får tak i dataene.

Senator Markey er enig med forslagene til Guariglia, og mener at de ville umiddelbart økt sikkerheten til flere millioner brukere.

– Min pågående etterforskning inn i Amazon viser at det har blitt vanskeligere for folk å bevege seg, samles, og konversere offentlig uten at det overvåkes og lagres, sier Markey.

Nekter å forplikte seg

Ring nektet å forplikte seg til å innføre endringene foreslått av Guariglia og Markey. Data lagres ifølge selskapet kun for brukere som betalere for et abonnement, og at det er enkelt for disse brukerne å endre sikkerhetsinnstillingene sine.

Ring presiserer at data ikke deles uten begrensninger til hvem som helst. De sier at dataene som deles kun deles i tilknytning nødstilfeller.