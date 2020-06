Ruller ut støykansellering i Google Meet

Google er i ferd med å rulle ut det som kan bli en «killer feature» i selskapets videomøtetjeneste, Meet. Det dreier seg om støykanselleringsfunksjonen som selskapet første gang nevnte i april i år.

I disse koronatider er det mange som sitter på det provisoriske hjemmekontoret og prøver å ha videomøter med andre, samtidig som ektefelle, unger og bikkjer kanskje også er hjemme. Kanskje også robotstøvsugeren bestemmer seg for å starte i bakgrunnen. Da hender det at lydbildet som sendes over til de andre møtedeltakerne ikke bare inneholder tale.

I tillegg er det ikke alle som har god møtedisiplin og som gjør mye annet ved siden av, inkludert å drikke kaffe eller å spise frokost, uten å huske på å stenge mikrofonen. Også da blir fort mye uønsket lyd som deles med alle andre. Det samme gjelder med journalister som under videomøter klaprer på tastaturet.

Ikke bare bakgrunnsstøy

Støykanselleringen i Google Meet skal kunne dempe mange slike lyder, noe som også demonstreres i videoen nedenfor, hvor produktsjef for tjenesten, Serge Lachapelle, demonstrerer i et opptak gjort av VentureBeat.

I videoen forsvinner det meste av ulyder som Lachapelle forsøker å lage, men ikke alltid uten at det går litt ut over stemmen hans. Det hender at den blir litt grøtete, men trolig er dette likevel bedre enn at det han sier blir overdøvet av støy.

I det separate intervjuet med VentureBeat forteller Lachapelle om utfordringene med å bestemme hva som er støy og ikke, og det å lære opp Google Cloud Denoiser, som funksjonen heter, til å gjøre dette på ønsket måte. I likhet med mye annen maskinlæring skal denne funksjonen fungere bedre etter hvert som den blir tatt i bruk av flere. Samtidig er det mulig for den enkelte bruker å skru av støykanselleringen for sin egen lyd.

Ikke tilgjengelig for alle

Funksjonen er aktivert som standard, men i første omgang bare for betalende brukere (G Suite Enterprise eller G Suite Enterprise for Education). Noe av årsaken er at funksjonen krever ganske mye ressurser i Googles nettsky. Lachapelle håper likevel at den kan gjøres tilgjengelig for flere etter hvert.

Cloud Denoiser avhenger som nevnt av at lyden sendes via Googles nettsky. Selskapet kunne ha valgt å gjøre denne prosesseringen lokalt på enheten til den enkelte bruker, men ifølge Lachapelle ville ikke dette ha fungert på de svakere enhetene.

Det er flere potensielle ulemper ved å gjøre prosesseringen i skyen. Det ene er økt forsinkelse, men Google skal ha brukt mye tid på å redusere denne til et minimum.

Kjøres i en «borg»

En annen faktor er personvern. Lyden må nødvendigvis dekrypteres i Googles nettsky før støyen kan kanselleres. Til VentureBeat sier Lachapelle at det er kryptert hele veien, bortsett fra inne i en type sikre tjenester som Google på engelsk kaller for «borg». Det er uklart om dette har noe med Borg, forgjengeren til konteinerverktøyet Kubernetes, å gjøre, men det skal i alle fall sikre at dataene som behandles ikke er tilgjengelige på utsiden av støykanselleringsprosessen.

Lachapelle forteller at det utløsende for prosjektet var Googles oppkjøp av det svenske selskapet Limes Audio i 2017. Det den gang ti år gamle selskapet jobbet nettopp med å forbedre lyden i videomøter.

Høsten 2018 ble det utviklet en prototype som etter hvert vekket begeistring internt hos Google. Det førte til at selskapet tok i bruk støykanselleringen internt for mer enn et år siden.

Til tross for dette, var det ikke opprinnelig planlagt å gjøre tjenesten tilgjengelig for kundene nå. Men på grunn av den økte bruken av (og konkurransen mellom) videomøtetjenester, fikk Meet-teamet i Stockholm lov til å framskynde lanseringen av ny funksjonalitet som dette.