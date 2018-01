Russisk etterretningssjef besøkte USA rett før Trump droppet sanksjoner

Den russiske ambassadøren til USA, Anatolij Antonov, sier Sergej Narysjkin, sjefen for den russiske utenlandsetterretningen SVR, møtte sine amerikanske motparter for å diskutere kampen mot terror.

Besøket kom mindre enn en uke før president Donald Trump besluttet å ikke innføre nye sanksjoner mot russiske politikere og oligarker for den russiske innblandingen i presidentvalget.

Droppet å innføre lov

Sanksjonene er vedtatt i Kongressen med overveldende flertall og støtte fra både republikanere og demokrater, men Trumps regjering har likevel ikke innført dem. Kongressen hadde satt mandag som tidsfrist for en implementering av loven.

Det amerikanske utenriksdepartementet uttalte at årsaken var at «loven faktisk virker avskrekkende», ifølge Washington Post.

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener timingen for det russiske besøket er mistenkelig.

–Dette er et alvorlig nasjonalt sikkerhetsproblem, sier han.

–Russland hacket presidentvalget. Vi vedtok sanksjoner mot lederen for den utenlandske etterretningstjenesten deres, og så inviterer Trump-administrasjonen ham til å gå rett inn hoveddøren vår. Dette er grov tjenesteforsømmelse fra president Trump, som ser ut til å være mer opptatt av å undergrave rettsstaten enn av å stå opp mot Putin, sier Schumer.

Pompeo-møte

USA innførte sanksjoner mot Narysjkin i 2014 som svar på Russlands annektering av Krim-halvøya.

USAs Russland-ambassadør Jon Huntsman bekrefter at CIA-direktør Mike Pompeo nylig møtte representanter fra russisk etterretning, men vil ikke si hvor møtet fant sted eller hvem som deltok. CIA skriver i en uttalelse at de ikke vil diskutere timeplanen for amerikanske etterretningsledere, men at «enhver interaksjon med utenlandske etterretningsbyråer er i tråd med amerikansk lov og rådført med relevante departementer og byråer».