Russiske influencere reagerer på Instagram-blokkering

Det skal ha vært en høytidelig stemning på Instagram-historiene til Russlands influencere i helgen, da de forberedte seg på å bli koblet av sosiale medier-appen.

«Dette er mitt liv, dette er min sjel. Det er dette jeg har våknet opp til og sovnet med de siste fem årene» sa motebloggeren Karina Nigay, som har nesten 3 millioner følgere, skriver den britiske avisen The Guardian.

Karina Istomina, en populær DJ og Instagram influencer med mer enn 400 000 følgere, sa ifølge avisen:

«Omtrent halvparten av all inntekten min kom gjennom Instagram-annonsering. (...) Mest sannsynlig må jeg finne nye inntektskilder, og jeg må finne meg selv på nytt.»

Instagram er ifølge The Guardian den mest populære sosiale medieplattformen blant unge russere.

Meta med midlertidige retningslinjer

Fra natt til mandag denne uken har Instagram ikke lenger vært tilgjengelig i Russland.

Russiske myndigheter stengte tilgangen etter at plattformen tillot oppfordring til drap på russere.

En e-post fra det russiske medietilsynet ba folk flytte bildene og videoene sine fra Instagram før stengingen, og oppfordret dem til å bytte til Russlands egne «konkurransedyktige internettplattformer», ifølge Reuters.

Russiske myndigheter har reagert sterkt på at Instagrams morselskap Meta har besluttet å tillate oppfordringer til vold mot russiske styrker på sine plattformer.

Meta har bekreftet at de gjør midlertidige endringer i reglene om hatytringer på bakgrunn av krigen i Ukraina. Facebook- og Instagram-brukere i enkelte land får lov til å oppfordre til vold mot russiske soldater, såfremt det handler om invasjonen.

Næringsliv

Russland har allerede blokkert Facebook og begrenset tilgangen til Twitter, samt brutt ned tilgangen til uavhengige medier i forbindelse med invasjonen. Frem til blokkeringen av Instagram var plattformen en av de siste der russere ga uttrykk for motstand mot invasjonen i Ukraina.

Russiske regulatorer har uttalt at meldingstjenesten Whatsapp, som også eies av Meta, ikke vil bli påvirket ettersom den er «et kommunikasjonsmiddel, ikke en informasjonskilde», ifølge The Guardian.

For mange små og mellomstore russiske bedrifter var Instagram også en viktig plattform for annonsering, organisering av salg og kommunikasjon med kunder, og tiltaket for å blokkere appen vil sannsynligvis ytterligere undergrave næringslivet i landet, skriver avisen.

Til andre plattformer

Mange influencere og virksomheter la på søndag ut lenker til sin kanaler på Telegram- og VK, begge russisk plattformer.

Mens noen var opptatt med å sette opp nye kanaler på Telegram, ville andre finne måter å unngå forbudet på. Tanya Mingalimova, en blogger med mer enn 250 000 Instagram-følgere, skrev søndag ettermiddag ifølge The Guardian at hun planla å spise middag og deretter installere en VPN.

Nettsøk etter VPN-tjenester i landet nesten doblet seg i løpet av den siste uken sammenlignet med uken før, ifølge Top10VPN.

Eksperter sier ifølge avisen at også Telegram snart kan bli blokkert eller beslaglagt av Kreml, nå som mange kritikere flytter til meldingsappen. Den russiske teknologianalytikeren Andrei Soldatov sier til avisen at en forklaring på at Telegram ennå ikke har blitt forbudt kan være at Kreml mener den kan brukes til deres propagandaformål.

Telegram har dukket opp som en informasjons-kampplass under konflikten, med prorussiske kanaler som deler landets antatte militære suksesser, mens ukrainske myndighetspersoner har henvendt seg til appen for å publisere videoer og bilder som viser blant annet fangede russiske soldater, skriver avisen.

Soldatov tror ikke at appen kan eksistere i denne formen mye lenger, gitt hvordan ting går for øyeblikket i Russland.

Telegram ble grunnlagt av Pavel Durov i 2013 og opprettholder en «hands-off» modereringsfilosofi. Durov har så langt gått inn for å holde appen uavhengig og sagt at dataene til ukrainske brukere er trygge.

Durov grunnla tidligere VK, Russlands største sosiale nettverk. Han har senere forlatt landet for Dubai etter å ha blitt presset ut under press fra regjeringen, skriver The Guardian.