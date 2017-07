Russland forbyr innbyggerne å bruke VPN til å omgå sensuren

Russlands president, Vladimir Putin, undertegnet i går en lov som forbyr bruk av teknologi som gjør det mulig å oppnå anonym tilgang til nettsteder som russiske myndigheter forbyr innbyggerne tilgang til. Teknologien som er berørt, inkluderer VPN og ulike proxytjenester, skriver Reuters.

Loven trer i kraft den 1. november.

Ifølge RadioFreeEurope er loven utarbeidet av folkevalgte som forteller at den er nødvendig for å hindre spredning av ekstremistmateriell og -tankegods. Men kritikerne sier at denne begrunnelsen ofte benyttes av Putins regjering for å undertrykke politiske dissidenter.

Loven skal ifølge RadioFreeEurope tvinge internettilbydere til å blokkere nettsteder som tilbyr VPN eller andre proxytjenester.

Reuters skriver at Leonid Levin, formann for dumaens komité for informasjonspolitikk, har sagt til nyhetsbyrået RIA at loven ikke er ment å være til hinder for lovlydige innbyggere, men kun er ment for å blokkere tilgang til ulovlig innhold.

Leste du denne? Politikere ble rådet til å legge igjen smartmobilen før Russland-reise

Må identifiseres

Lørdag i forrige uke skal Putin ha undertegnet en annen lov som krever at tilbydere av lynmeldingstjenester identifiserer brukerne ved å kreve deres telefonnummer.

Loven innebærer også at internettleverandører på forespørsel fra myndighetene må begrense internettilgangen til kunder som sprer innhold som anses som ulovlig i Russland.

Denne loven gjelder fra 1. januar 2018. Ifølge RadioFreeEurope er det presidentvalg i Russland i mars 2018.

Les også: Russland vil forby anonym blogging

Fjernet VPN-apper i Kina

I helgen ble det også kjent at Apple nærmest uten forvarsel har fjernet flere VPN-apper til iOS fra den kinesiske utgaven av App Store. Ifølge BBC News skal begrunnelsen til selskapet være at appene ikke følger relativt nye regulativer fra kinesiske myndigheter som krever at alle utviklere som tilbyr VPN-tjenester må innhente en lisens fra myndighetene.

Kina er et viktig marked for Apples produkter. I tillegg produseres mye av Apples maskinvare i Kina. Ifølge BBC News kan dette være medvirkende årsaker til at Apple nødig vil utsette seg for vreden til myndighetene i Beijing.

Les også: Apple tjener stort på apper i Kina