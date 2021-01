Russland vurderer å straffe brukere av vestlig satellittbredbånd

Russiske myndigheter ønsker stadig mer kontroll over hva innbyggerne får tilgang til og benytter på internett. Det lar seg gjør så lenge innbyggerne benytter russiske internettaksesstjenester, men med utenlandske, satellittbasert bredbåndstjenester, er saken en annen. Derfor foreslår russiske medlemmer av Dumaen nå at personer og selskaper som tar i bruk slike tjenester, skal bøtelegges for dette. Lovforslaget er tilgjengelig her.

Dette skriver Ars Technica, basert på en relativt fersk artikkel i den russiske teknologiavisen Популярная механика («Populær mekanikk»).

Starlink bekymrer

Det er ikke minst Starlink-tjenesten til SpaceX som bekymrer, selv om også britiske Oneweb har planer om å tilby bredbånd internasjonalt. Dette kommer i tillegg til mer etablerte tjenester fra Viasat og Inmarsat.

Ifølge Ars Technica hevder sjefen for den føderale russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos, Dmitri Rogozin, at hensikten med Starlink på ingen måte er begrenset til sivil bruk.

– Dette er Pentagon som lager seg et system som vil gi dets spesialstyrker konstant kommunikasjon på ethvert sted i en operasjon, og som vil sikre driften av ubemannede systemer, både på bakken og i luften. Vi vet hva dette dreier seg om fordi Roskosmos ikke bare er engasjert i det sivile området, men også jobber med kamprelaterte spørsmål, sa Rogozin til Tass i fjor sommer.

Egen tjeneste

Russland her helt egne planer om et statlig, satellittbasert bredbåndsnettverk. Dette kalles for Сферу («Sfære») og skal etter planen bestå av mer enn 600 satellitter. Dette skal komme i drift før 2030.

Lignende planer har også EU for Europa. Dette skriver BBC News. Disse planene er relativt nye, men EU-kommisjonen mener det haster å få dette på plass, så det nyeste målet er å skru på tjenesten i 2024 og ha den ferdig utbygget i 2027.