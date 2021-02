Elon Musks satellittbredbånd er allerede raskt – nå skal hastigheten dobles

SpaceX' sitt ambisiøse prosjekt med å hekte hele verden på et globalt, satellittbasert internett har allerede gitt ganske så gode resultater, ifølge de første brukerne. Nå jekkes ambisjonene ytterligere opp, rapporterer blant andre nettstedet Cnet.

I et svar til en fan på Twitter opplyser Elon Musk at Starlink vil oppgradere hastigheten til rundt 300 Mbit/s i 2021, som i praksis tilsvarer en dobling av den eksisterende kapasiteten. I tillegg skal forsinkelsen redusere til rundt 20 millisekunder, sier SpaceX-sjefen.

Tilnærmet global dekning

Musks melding kom som et svar på en Twitter-melding fra en Starlink-bruker som dokumenterte en hastighet på 130 Mbit/s og forsinkelse på 44 millisekunder.

Dermed er vi også litt nærmere én gigabit per sekund – hastigheten SpaceX tidligere har antydet som et mål når Starlink er ferdig optimalisert.

Litt senere la den Twitter-aktive entreprenøren ut et annet svar til en fan hvor han opplyser at Starlink vil dekke mesteparten av Jorden innen utgangen av inneværende år, og deretter vil fokuset være på å fortette dekningen.

Ifølge Musk vil Starlink trolig ikke være en direkte konkurrent til mobilnettene i byene.

– Viktig å bemerke at mobilnettene alltid vil ha en fordel i tette, urbane områder. Satellitter er best i området med lav til middels befolkningstetthet, skriver han på Twitter.

Som digi.no meldte i november er de første betatesterne meget fornøyde med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund – over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som SpaceX selv oppga i e-postene de sendte ut til testerne.

Sendte opp nytt parti satellitter

Starlink er for øvrig nå tilgjengelig for forhåndsbestilling. Ved å fylle inn personlig informasjonen på nettsiden kan man legge inn et depositum på 99 dollar for å stille seg i køen for testing av tjenesten. Norge er blant regionene som tjenesten nå kan forhåndsbestilles i, men ifølge nettsiden er vår region først planlagt dekket i 2022.

Akkurat hvor økonomisk levedyktig Starlink blir i fremtiden gjenstår å se. Elon Musk har uttalt at SpaceX må komme seg gjennom minst ett år med negativ kontantstrøm før Starlink kan bli økonomisk gangbart.

– Starlink er et svimlende vanskelig foretak teknisk og økonomisk. Men, hvis vi ikke mislykkes, vil kostnaden for sluttbrukerne forbedres hvert år, sa Musk i en Twitter-melding.

I mellomtiden fortsetter Starlink utbyggingen, og tidligere denne måneden ble 60 nye Starlink-satellitter brakt ut i rommet.