Safari får støtte for Chrome-utvidelser

Safari 14 til MacOS 11 og IOS 14 kommer til høsten. En betaversjon er nå tilgjengelig, og en beskrivelse av denne avslører hva en kan vente av utvidet støtte for webteknologier. Det skilles i liten grad mellom hva som gjelder IOS- og MacOS-utgavene av nettleseren.

Som vi allerede omtalte har omtalt, skal nettleseren komme med blant annet bedre håndtering av nettleserfaner og utvidet blokkering av annonsesporing, i alle fall i MacOS.

Flere utvidelser

Den største nyheten er kanskje det at Safari for MacOS nå skal få delvis støtte for WebExtensions API, som i utgangspunktet brukes av Google Chrome og andre Chromium-baserte nettlesere.

Dette gjør det i dag også mulig å tilby utvidelsene til Firefox etter noen små endringer, og det samme som nå blir mulig i Safari 14 og Xcode 12. Apple kaller dette for Safari Web Extensions.

Ut med Flash

Det kommer ikke som noen overraskelse at Apple nå benytter anledningen til å fjerne støtte for Adobe Flash Player i Safari 14.

Som Digi.no nylig skrev, slutter Adobe å støtte Flash-teknologien fra nyttår, men teknologien er i dag så lite brukt at slik støtte bare vil savnes av noen få.

Først med HTTP/3-støtte?

Safari er sjelden først med det siste, noe som kan få betydning for hvorvidt webutviklere kan ta i bruk nye webteknologier. Men Safari 14 kan bli den første nettleseren med offisiell støtte for HTTP/3, som blant annet kan bidra til raskere lasting av websider og -applikasjoner.

Også Firefox og Chromium-baserte nettlesere har innebygd støtte for HTTP/3, men dette er foreløpig ikke aktivert som standard.

Safari er derimot den eneste moderne nettleseren som ikke har støtte for bildeformatet WebP, som begynner å bli ganske utbredt på weben. Slik støtte kommer på plass i Safari 14.

Utvidet autentiseringsstøtte

Med Safari 14 blir det mulig å bruke Face ID- eller Touch ID-basert autentisering på nettsteder som støtter WebAuthn-standarden. Det har lenge vært uklart om Apple ville støtte dette, men usikkerheten ble så godt som fjernet da Apple meldte seg inn i FIDO-alliansen tidligere i år.

I Safari 14 blir det også mulig for webapplikasjoner å automatisk motta engangskoder levert over SMS, på samme måte som mobilapplikasjoner kan i dag. Noe tilsvarende har i alle fall Chrome støttet i noen uker allerede. Meldingene med engangskodene vil også inkludere domenenavnet til webapplikasjonen som skal motta koden. Dette skal kunne redusere faren for at falske nettsteder får tilgang til engangskoden.

Ellers lover Apple bedre ytelse og mindre forbedringer på en rekke områder i nettleseren.