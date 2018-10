LONDON (digi.no): Egentlig er det P-modellene som skal være Huaweis flaggskip, og så kommer Mate på høsten og appellerer til et bredere publikum. Men det er teorien, for den nye Mate 20 Pro-modellen Huawei lanserte i London tirsdag banker P20-modellen i det meste. Dyrere er den også – så her har vi et nytt flaggskip.

Vi var til stede under lanseringen i London, og fikk også prøve den nye toppmodellen litt.

Først med mye

Som vanlig når Huawei har kommet med nye telefoner har det kommet mye ny innovasjon og forbedringer. Mate 20 Pro er ikke noe unntak og sammen med selskapets rakettvekst til nummer to-plassen blant verdens største mobilprodusenter, må det få konkurrentene til å bekymre seg.

Det stikker ikke sjefen for Huaweis forbrukerdivisjon Richard Yu under en stol. På sånn passe forståelig engelsk er han en fryd å høre på, for han er ikke redd for å både å fremheve egne produktprestasjoner og sparke til konkurrentene.

Smal telefon, stor skjerm: I en oppstilling av konkurrenter viser Yu at Mate 20 Pro har de smaleste kantene og størst skjermareal i forhold til frontareal av alle. Mate 20 kommer ikke til Norge. Foto: Odd R. Valmot

Det er mange ting som – i hvert fall på papiret – imponerer med Mate 20 Pro. Vi nevner blant annet det enorme batteriet, den nye prosessoren og alle de nye kameraegenskapene. La oss se litt mer på detaljene.

Mate 20 Pro er en telefon med svær skjerm, men den virker ikke så stor i hånda. Den har vokst fra 6,0 tommer i Mate 10 Pro til 6,39 tommer med 19,5:9 størrelsesforhold. Oppløsningen har økt fra 1080 x 2160 til 1440 x 3120 piksler. Det er mer enn det både nye Apple iPhone XS Max og Samsung Galaxy Note 9 og ikke minst Huaweis egen P20 Pro har. Skjermen dekker 88,7 prosent av fronten og det er i følge Yu bedre enn noen av de store konkurrentene.

Fingeravtrykksensoren er nå bygget inn i skjermen og kan føle 10 trykknivåer. Når fingeren nærmer seg skjermen, våkner et et ikon som forteller hvor du skal plassere den.

AI viktig, sier Gartner-analytiker

– Vi ser at AI kommer til å bli viktig i mobiler fremover og her har Huawei et godt utgangspunkt. Nå handler det om å utnytte kraften som ligger i de nye prosessorene raskt og bygge apper og funksjonalitet rundt AI-regnekraften. Og nye aktører må inviteres inn som partnere, sier Gartner-analytiker Roberta Cozza til digi.no.

Hun understreker at Huawei har hatt en formidabel vekst og har gått forbi Apple i markedsandel, på tross av at de ikke selger mye i USA. Samtidig peker hun på at det ikke er helt rettferdig å sammenlikne rene enhetstall.

– Husk at Apple bare har telefoner i et høyt til svært høyt prissegment, mens Huawei og Samsung, som er aller størst, lager telefoner i alle prisklasser, sier Cozza.

Hun mener at trenden mot flere kameraer vil forsterke seg. Neste år vil det komme mange nye modeller med både tre og fire kameraer, spesielt fra kinesiske produsenter.

Strøm så det holder

Vi har lenge hørt rykter om at Mate 20 Pro vil ha et batteri på hele 4,2 Ah. Huaweis toppmodeller har lenge hatt batterier på 4 Ah, men nå som Samsung Note 9 også har kommet dit, så øker de på og tar ledelsen igjen. Det betyr at de nå sier at telefonen holder en hel dag med intens bruk og det sier ikke lite. Det mest imponerende er at dette ikke er en veldig stor telefon. Den veier bare 189 gram.

Richard Yu viser frem alle parameterne de ifølge Huawei selv leder på i forhold til de store konkurrentene. Foto: Odd R. Valmot

Men de elektriske egenskapene stopper ikke der. Her er det nyheter på ladehastighet også. I esken ligger det en virkelig svær lader, og grunnen er at den lader med en effekt på 40 Watt. 10 volt og 4 Ampere! Det begynner å nærme seg det vi finner i PC-ladere.

For å understreke ladehastigheten så kan du se ikke bare ladenivået i prosent, men i tiendedels og hundredels prosent også. Da tikker det raskt oppover. Telefonen kan lade 70 prosent på 30 minutter. Det er raskt, men fordi batteriet er så svært, betyr det at man får nesten 3 Ah på denne tiden.

Også den trådløse ladningen har fått en boost. Nå kan den lade alle de 15 wattene Huaweis ladeplate kan by på.

Huawei har nok sett på andres problemer med batterier og lading og da kan det være betryggende at de har sjekket ut alt med tyske TÜV som har sertifisert alt sammen av det ekstreme batteriet og ladesystemet.

Venneladning

Av og til dukker det opp en innovasjon som virkelig er innovativ. Vennelading er en slik.

Har du en annen telefon med trådløs lading kan du sette Mate 20 Pro i såkalt vennelademodus. Da utnytter den den spolen som tar imot lading til å indusere strøm i mottakertelefonen. Rene blodoverføringen altså. Og veldig imponerende.

Legger du ikke en telefon oppå Mate-en så skrur venneladingen seg av etter et minutt.

Først med Kirin 980

I fjor under IFA i Berlin brukte Huawei anledningen til å lansere sin nye Kirin 970 prosessor med egen AI-kjerne og som dukket opp i P20 Pro. I år kom de med etterfølgeren Kirin 980 som har krympet silisiumstrukturene til 7 nm. Selv om de var først til å lansere, har Apple slått dem i markedet med sin 7 nm-prosessor A12 Bionic som sitter i de nye iPhone-modellene.

Likevel er det ingen tvil om at den nye prosessorplattformen er et vanvittig råskinn hvor Huawei trekker AI-egenskapene videre. De har flere kjerner i alle kategorier. Det er åtte CPU-er i tre ulike klasser fra 2,6 GHz til 1,8 GHz for å justere ytelsen og strømbehovet etter behovet. Den nye Mali-GPUen G76 med 10 kjerner, som er designet av ARM i Trondheim, har en grafikkytelse som er 50 prosent bedre enn forgjengeren, noe som kan omsettes til spillytelse. Vi finner også to DSP-er (signalprosessorer), og ikke minst av alt en dobling av såkalte NPU-er – Neural Prosessing Unit, til to. Kirin 970 hadde én.

Totalt sett skal Kirin 980 øke ytelsen med 20 prosent over forgjengeren, men også redusere strømtrekket med 40 prosent.

Tre kamera bak

På baksiden av telefonen finner vi tre kameraer og en totoneblits pent plassert innen en avrundet firkant. Visstnok inspirert av lyktene på sportsbiler. Tre kameraer har jo P20 også, men disse er litt forskjellige.

Kamerarigg: Mate 20 Pro har fått de tre kameraene og blitsen plassert i en avrundet firkant på baksiden. Foto: Odd R. Valmot

Telekameraet med 3X forstørrelse er det samme 8 MP (megapiksel)-kameraet med optisk stabilisering vi kjenner fra P20. De to andre har beholdt pikseltallet, men er konfigurert annerledes.

Huawei har i mange år brukt et rent sorthvitt-kamera for å øke lysstyrken. I P20 er det på 20 MP. I Mate 20 Pro er det byttet ut med et 20 MP ultra vidvinkel fargekamera. Dette kameraet har også en makrofunksjon, og det er mulig å fotografere ting helt med til en avstand på 2,5 cm. Tipper vi kan vente oss mye bilder av marihøner, øyne og mye annet.

Kameraet med 40 MP er nå utstyrt med vidvinkel-optikk, men ikke så mye som det på 20 MP.

Det som blir spennende å teste er hvordan Huawei har utnyttet AI-prosesseringen til å sette sammen informasjon fra alle kameraene til å zoome digitalt og å ta bilder i svært dårlige lysforhold. Det var virkelig imponerende med P20. Mate 20 Po har mye mer AI-datakraft og algoritmene er sikkert blitt bedre. Dette er nok en forbedring.

Artikkelen fortsetter under.

Sensorstørrelse: Hemmeligheten til gode bilder ligger i den enorme sensoren som Mate 20 Pro kan skilte med i det mest høyoppløselige kameraet. Foto: Odd R. Valmot

I tillegg til telekameraet med 3X forstørrelse kan man legge til 5X digital zoom med 40 MP-kameraet. Altså det man kaller hybridzoom. I tillegg er et mulig å zoome videre til 10X ved å bruke AI-prosessoren som i P20. Da får man beskjed om å holde telefonen rolig i noen sekunder og så tar kameraene en drøss med bilder og bruker dem til å sette sammen et skarpt telebilde.

Huawei har også utvidet utvalget av spesialmotiver som gjør at kameraene kan optimalisere motivet. Nå er det 24 forhåndsvalg. Det er til og med valg mellom hund og katt. Panda og pagode er kanskje ikke spesielt aktuelt i Norge, men det siste skal fungere på gamle bygninger og vil nok være greit å ha på Maihaugen. Overskyet og høstløv er kanskje godt tilpasset sesongen vi er inne i nå.

I tillegg til alle spesialmotivene finner vi masse filtre for ting som portretter, bokeh, lys og annet.

Video

Videofunksjonen er også oppgradert. Nå kan kameraet ta 4K video med digital stabilisering, noe P20 ikke kan. Det kan også ta full HD-video med 60 bilder i sekundet og selvfølgelig super saktefilm.

Mate 20 Pro har også fått en rekke filterfunksjoner for video. Her er det nok betydelig heftigere prosessering enn med stillbilder for nå kan man legge på bokeh-effekter når noen kommer inn i bildet. Eller ta video i sorthvitt og la personer filmes i farge. Eller konvertere fargene slik at de ser ut som fargefilmer fra 40-tallet

Svær, men smart busslomme

«Notchen», busslomma, hakket, eller hva vi skal kalle det svarte feltet i toppen av skjermen, er det bredeste vi har sett på en telefon i Mate 20 Pro. Men det er en god forklaring på det. For her finner vi en rekke sensorer og de fleste av dem bruker en eller annen form for infrarød teknologi.

Selfiekameraet er fremdeles på 24 MP. Altså langt mer enn konkurrentene har. Det kan nok være at et lavere antall hadde vært bedre, spesielt i dårlig belysning. Men Huawei har svar på det gjennom andre sensorer som assisterer kameraet.

Mange sensorer: Mate 20 Pro har en stor busslomme, men det er en grunn til det Foto: Odd R. Valmot

Her finner vi et IR-kamera som skaper et varmebilde av det man fotograferer. Det brukes til å forbedre de optiske bildene man tar med selfiekameraet.

Den andre IR-funksjonen er en såkalt flood illuminator. Det er en liten infrarød lyskaster som belyser ansiktet til den som skal låse opp telefonen. Det infrarøde lyset gjør det mulig for det optiske kameraet å øke presisjonen i ansiktsgjenkjenningen når telefonen skal låses opp. Ikke bare går det i løpet av maks 0,5 sekunder, det gjør det også mulig å kjenne igjen eieren med solbriller på eller en hatt. Ansiktsgjenkjenningen er så presis sier Huawei, at man kan velge å låse opp telefonen uten å være avhengig av øyekontakt, og i likhet med på iPhone fungerer den også i mørket.

Dobbel GPS-mottaker: To mottakere i samarbeid med AI gir 10 ganger større nøyaktighet. Foto: Odd R. Valmot

Vi finner også det Huawei kaller en DOT-projektor. Poenget med den er at den skal belyse deg eller de man tar bilde av og produsere et kart med 30 000 punkter i det infrarøde området. På dem måten kan man skape et 3D-bilde som brukes til å forbedre grunnlaget for å ta gode bilder. Dette ligner funksjonen på Apples iPhone.

Rute: Denen ruten ble løpt i den svært lite GPS-vennlige byen Hong Kong med tre telefoner Foto: Odd R. Valmot

I busslomma finner vi også en såkalt TOF-sensor. Den sender ut lys i det infrarøde spekteret og fanger opp det reflekterte lyset for å måle avstanden til brukeren ved å analysere Time Of Flight. Det vil si fra lyset forlater sensoren til det kommer tilbake. Dette er en mer nøyaktig måleteknologi og brukes til å autofokusere kameraet og til å skru skjermen av når man holder den inntil hodet for å snakke.

Trådløs desktop

Mate 20 Pro har fått en såkalt trådløs desktop mode. Det betyr at man kan overføre video eller annet innhold til TV-er eller andre skjermer. Systemet bruker Miracast, DNLA eller WiFi direct. Hvis man f. eks. strømmer innhold til TVen kan man ta telefonen eller gjøre andre ting uten av det påvirker overføringen. Altså en slags Chrome Cast uten dongle.

Oppusset grensesnitt

Sammen med telefonen som lanseres med nye Android 9.0 Pie, kommer også en ny 9.0-variant av grensesnittet Emotion UI eller EMUI, som de korter det ned til. Her er det ryddet mye og over 100 undermenyer er fjernet og innholdet er plassert mer logisk og lett tilgjengelig. Nå er det også mulig å slippe Google-knappene i bunnen av skjermen og erstatte dem med sveipebevegelser. Det er også blitt enklere å søke etter bilder i Huaweis egen album-app.

Artikkelen fortsetter under.

Best på sporing: Bare Mate 20 Pro klarte å vise rute godt blant alle skyskraperne. Interessant, men ikke noe norsk scenaria. Foto: Odd R. Valmot

I P20 kom det en egen app som var en slags brukerhåndbok. Denne kommer i en ny versjon for Mate 20 Pro og inkluderer alle de nye funksjonene.

Etter mange år med microSD-kort kommer nå Huawei med NanoSD-kort. Det er 45 prosent mindre og på størrelse med et nanoSIM-kort.

Alternativer

Hva er så alternativene til Mate 20 Pro? iPhone, selvfølgelig. Norge er et iPhone-land og folk tømmer gjerne lommeboka når det kommer noe nytt. Spørsmålet er om flere nå lar seg lokke over til Huawei. Det begynner å bli alvorlig kostbart i eplehagen og ingen av de nye modellene ser ut til å kunne tilby hverken batterilevetiden eller kamerautrustningen som Mate 20 Pro kan skilte med.

Et annet alternativ er selvfølgelig Samsung. I motsetning til Apple så setter de ned prisene når det er gått en stund og nå kan vi finne en, som er en verdig konkurrent, for under 6000 kroner.

Men dette er highend-telefoner. De som ikke vil legge ut så mye har et enormt tilbud å forsyne seg av fra Huawei, Samsung og mange andre.

Les testen av Apple iPhone XS her og testen av Sonys nye toppmodell, Xperia XZ3, her.