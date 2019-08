Samsung er tilbake på det norske PC-markedet med syltynn 4G-laptop – har batteritid på ett døgn

Samsung trakk seg ut av det europeiske, og dermed også det nordiske, PC-markedet for flere år siden, men nå er de tilbake. I en pressemelding har selskapet dratt sløret av sin nye Galaxy Book S, som har et par spennende nyheter under panseret.

Galaxy Book S tilhører det ennå relativt nye segmentet av Windows 10-PC-er som kommer med en ARM-basert prosessor under panseret, i dette tilfellet Qualcomms nye og kraftige Snapdragon 8cx-brikke.

7 nanometer

Denne er basert på 7 nanometers produksjonsprosess, og i motsetning til de fleste andre Snapdragon-brikkene er denne spesifikt designet for PC-er – men altså med mobilegenskaper.

Brikken kommer blant annet med 4G-LTE-modem via et fysisk SIM kort eller E-SIM, som gir PC-en «alltid tilkoblet»-egenskapen, og den gjør også PC-en vifteløs og energieffektiv. Batteritiden skal ligge på solide 23 timer ved videoavspilling, lover Samsung, men dette tallet gjelder uten WiFi- eller mobilnettilkobling.

Modemet er av typen Cat 18, som støtter nedhastigheter på opptil 1,2 gigabit. Wi-Fi 802.11 ac-standarden er også på plass, og det samme er Bluetooth 5.0 og USB Type-C.

Samsung Galaxy Book S. Foto: Samsung

Lett og spinkel

Av øvrige spesifikasjoner kommer Samsungs nye maskin med en 13,3-tommers berøringsskjerm med en oppløsning på 1920 x 1080, 8 GB minne og 256 eller 512 GB lagringsplass. Man kan også putte inn et MicroSD-kort på opptil 1 TB.

Ellers har Samsung gitt den nye laptopen sin en ganske snasen innpakning i anodisert aluminium, som produsenten sier gjør PC-en slitesterk, og den er også spinkel og lett. Tykkelsen ligger på beskjedne 11,8 millimeter, og vekten holde seg såvidt under kiloen med sine 960 gram.

Galaxy Book S blir tilgjengelig i Norden i fjerde kvartal i år, men et mer spesifikt tidspunkt foreligger ennå ikke. Foreløpig anbefalt pris er 11 490 NOK.

