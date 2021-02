Samsung lover sikkerhetsoppdateringer i minst fire år til nyere Galaxy-enheter

Mange Android-baserte smartmobiler og nettbrett har en faktisk levetid som overstiger den perioden enhetene mottar sikkerhetsoppdateringer fra leverandøren. Det er risikabelt å bruke en enhet som ikke lenger blir oppdatert, men mange tar nok sjansen. En 2-3 år gammel mobil som er pent behandlet, er sjelden oppbrukt.

Mandag denne uken opplyste Samsung at selskapet heretter skal gi ut sikkerhetsoppdatering i minst fire år til en rekke av selskapets Galaxy-produkter. Dette gjelder også produkter som ble lansert så langt tilbake som i 2019. Listen over de aktuelle modellene er gjengitt nederst i saken.

Perioden gjelder fra den opprinnelige lanseringen. Avhengig av alderen og andre faktorer, vil sikkerhetsoppdateringene utgis månedlig eller kvartalsvis.

Tidligere forpliktelser

Samsung har flere ganger det siste året kommet med ordninger som kan bidra til forlenget levetid for enhetene. I august i fjor lovet selskapet at et betydelig antall av selskapets nyere Galaxy-enheter vil få tre generasjoner med Android-oppgraderinger i årene framover, i tillegg til versjonen de leveres med. Denne ukens nyhet er på mange måter en forlengelse av dette.

I januar i år introduserte selskapet ny programvare som skal gjøre det enklere å gi eldre Galaxy-modeller nytt liv som IoT-enheter, for eksempel som lys- eller lydsensorer. Disse kan for eksempel knyttes til varslingsapper eller smarthussystemer.

Følgende Galaxy-enheter skal motta sikkerhetsoppdateringer i minst fire år etter lanseringen:

Galaxy Foldable-enheter: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S series: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note series: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A series: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover series: XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab series: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Detaljer om hvilke Galaxy-modeller som mottar månedlige eller kvartalsvise oppdateringer, finnes på denne siden.