Dette er en viktig lansering for den koreanske giganten. De har måttet se på at kinesiske produsenter som Xiaomi, Oppo og Vivo har gjort seg gjeldende. Likevel har både de og Apple klart å holde stand. Apple med 14 til 15 prosent av verdensmarkedet og Samsung rundt 20 prosent.

De to har gjennom mange år kjempet om å ha de mest avanserte telefonene. De leder an i markedet og bygger et fundament for rimelige modeller som får antall solgte telefoner til å øke.

S22

Nå er den årlige Samsungfeiringen gått av stabelen. Sjelden har lekkasjestrømmen vært så stri noen gang. Det var omtrent bare prisen som ikke var fastslått på forhånd. Apple har mye å lære bort her, selv om heller ikke de er helt tette.

Samsung følger den samme malen de har hatt med tre modeller. Streng tatt er det Galaxy S22 Ultra 5G som er toppmodellen, men den blir for stor for mange. Derfor kommer S22 og S22+ som alternativer med mindre størrelse og lavere pris. For Ultramodellen blir ingen billigtelefon. Du får den riktignok fra 13 490 kroner, men da med 8/128 minnekonfigurasjon. Med 12/256, som en slik fortjener, må du plusse på en tusenlapp. Og for de som vil gå helt bananas kommer en modell med 12/1TB til 17 790 kroner. Det er det ikke mange som har bruk for.

Telefonene skal selges med Android 12 og Samsung garanterer nå fire OS-oppgraderinger. Altså til og med Android 16. I tillegg kommer fem år med sikkerhetsoppgraderinger. Med disse modellene blir vi også kjent med en ny utgave av Samsungs egen One UI grensesnitt som løftes fra 4.0 til 4.1.

Mye er likt fra S21-serien, men noen endringer er det. Det er de Samsung tror skal være kjøpsutløsende.

Velg farge: S22 kommer i fire ulike farger. Utvalget er ikke formidabelt. Foto: Samsung

Ultra

Toppen: Galaxy S22 Ultra inntar plassen som Samsungs nye toppmodell. Men Fold 3 er dyrere. Foto: Samsung

Av de tre nykommerne er det Ultramodellen som skiller seg ut i design. Den store kameraøya, som vi faktisk likte godt, er borte. I stedet stikker hvert enkelt kamera litt ut fra baksiden. Omtrent som kameraene på en iPhone, selv om Apple både har en utstikkende kameraøy og kameraer som øker avstanden ytterligere.

Kantene er avrundet og endestykkene flatere. Det hele ser faktisk temmelig lekkert ut.

Same, same

Som alltid har ryktebørsen lansert Ultra-modellen med en lang rekke spesifikasjoner, men det som er klart er at det er veldig små endringer på kamerasiden. Det er fremdeles det samme 108 MP-kameraet som er hovedsensoren. Det får følge av et tilsynelatende uforandret 12 MP ultravidvinkel-kamera, og to telekameraer. Ett med 3X forstørrelse og ett periskopmontert på 10X optisk forstørrelse.

Om maskinvaren er temmelig lik, sier Samsung at den nye prosessoren og ny programvare skal forbedre fotoegenskapene betydelig. Ikke minst fotografering i mørket. Vi får se.

Samsung antyder også at linsene i kameraene er forbedret. Det kan ha en del å si for sluttresultatet.

Penn

Penn: S22 Ultra har fått innebygget S-pen Foto: Samsung

Den største forskjellen med Ultramodellen er nok at den har fått innebygget penn. Samsung har i mange år hatt en egen mobilserie, Note, som hadde innebygget penn. Den er nå «spist opp» av S22 Ultra. Allerede S21 kunne bruke S-pen, men den var ikke innebygget. Det begrenser selvfølgelig bruken.

S22 Ultra er noe helt annet, og det vil sikkert glede en liten, men trofast brukergruppe av Note.

Det mest imponerende er at Samsung har fått plass til pennen uten å renonsere på andre egenskaper. Tidligere hadde Note et litt mindre batteri for å avgi plass. Denne gangen har Ultra det samme batteriet som forrige modell på sjenerøse 5 Ah. Den nye prosessoren skal til og med øke batterilevetiden med 10 til 15 prosent.

Heller ikke vekten har endret seg merkbart. Med en vekt på 228 gram veier den ett gram mer enn fjorårsmodellen. Og selv med penn er den faktisk 13 gram lettere enn iPhone 13 Max Pro. Ultramodellen med penn er nesten utrolig lett i forhold til alt den bry på.

I forhold til fjorårsmodellen er pennen også mye raskere. Nå er forsinkelsen 3 ms i stedet for 9 ms. Imponerende forbedring, men bare på papiret. Selv 9 ms er ikke mulig å oppdage som en forsinkelse.

Prosessor

Som de har gjort de siste årene skiller Samsung på hvilke markeder som skal få to ulike prosessorer. I Europa og noen andre land får Samsungs egen nye Exynos 2200-prosessor. Men i USA og i Kina utstyrs S22 med de med Qualcomms nyeste topp-prosessor; Snapdragon 8 Gen 1. Det betyr neppe veldig mye, men generelt er Qualcomms prosessor kjent for å være litt heftigere. Det får tester vise, men det vil ikke overraske om amerikanerne har beholdt forspranget.

Uansett er begge bygget med den nye 4 nm teknologien så det er blitt plass til langt flere transistorer.

Exynos 2200 har prosessorkjerner med lavere klokkefrekvens enn forgjengeren. Det er positivt for strømforbruket og vi får anta at forbedringen i kjernearkitekturene mer enn kompenserer for ytelsen.

Skjerm

Det er to nyheter med skjermene. De er enda mer lyssterke enn tidligere og de har fått et sterkere glass. I stedet for Victus har de fått en oppgradert versjon; Victus+ som skal være 10 til 12 prosent mer ripesikkert.

Maks lysstyrke på Ultramodellen har økt fra 1500 Nits til 1750 Nits. Det er betydelig og selvfølgelig mye mer enn vi trenger til daglig. Likevel kan det være fint når man skal lese skjermen i sterkt sollys.

Ser vi på de ytre målene til Ultramodellen så er den litt kortere og litt bredere enn forgjengeren. Rundt to millimeter hver vei. Samtidig er skjermoppløsningen endret fra 1440 x 3200 til 1440 x 3080 piksler. Begge er uansett mye mer høyoppløst enn det øyet kan oppfattet, men det betyr at aspektforholdet endres fra 20:9 til 19,5:9.

Begge her en 6,8 tommers skjerm, men endringen i aspektforhold gir litt mer skjermflate på S22 Ultra.

Da Samsung for et år siden lanserte S21 Ultra gikk samtidig ladehastigheten ned fra 45 til 25 watt. Det var ingen høydare. Nå er den tilbake på 45W igjen.

Samsung lover bedre videostabilisering og det skal gjelde alle modellene.

Rimeligere: S22 og S22+ er billigste og nest billigste utgave av Samsungs toppmodeller Foto: Samsung

Basismodellene

Heller ikke nye S22 og S22+ er lavprismodeller, selv om de tygger mindre på lommeboka enn Ultra. Ingen av dem kommer med 12 GB RAM. De stopper på 8. Derimot får du dem med 128 og 256 GB lagringsminne.

S22 får du fra 9 490 kroner med 128 GB og 500 kroner mer for 256 GB. S22+ koster 2000 kroner mer i de samme minneutgavene. Hvis du ikke må ha årets modell er det verd å minne om at en S21 8/128 utgaven får fra 6 390 kroner. Altså 2/3 av prisen. På S21+ er det enda mer å spare. Vi bare nevner det.

Begge har et utseende som minner veldig om forgjengerne. De har kameraøyer på baksiden med plass til tre kameraer.

Her finner vi kanskje den største endringen fra S21. Selv om designet er likt har S22 og S22+ fått et helt nytt hovedkamera. Denne gangen øker de fra 12 til 50 MP. Det har en større 1/1.57" mot tidligere 1/1.76" sensor. Den nye sensoren har en mer avansert såkalt dual piksel autofokus som er kjappere enn tidligere. Som alle slike svære sensorer så slår man sammen piksler for å skape et stort. Mens 12 MP-kameraet i de tidligere modellene hadde en pikselstørrelse på 1.8µm så er pikselstørrelsen i de nye på 1.0µm. Det betyr at såkalt quadpiksler får en sjenerøs 2.0µm størrelse. Og så kan sensoren ta bilder i full oppløsning for de som ønsker det, selv om det gir svære filer.

Tele

Telekameraet har også fått en overhaling. Tidligere bruke Samsung en høyoppløselig sensor, men optikken hadde en forstørrelse på bare 1,1X. Derfor var den oppgitte forstørrelsen på 3X hybrid. De nye sensorene på 10 MP er som i de fleste slike mindre enn de tidligere, men de har likevel større piksler på 1.0µm. Dette er det samme kameraet som vi finner i 3X-utgaven i Ultramodellen så er her det likt over hele fjøla.

Ultravidvinkelkameraet er det samme som i forrige modell.

Mindre batterier

I motsetning til Ultramodellen så har fått mindre batteri enn tidligere. S22 har et batteri på 3,7 Ah. Ikke verst på en så liten telefon, men S21 hadde 4 Ah. S22+ dropper ned til 4,5 Ah, fra 4,8 Ah. I praksis skal ikke dette ha noe å si fordi prosessoren er mer gjerrig, men økt batterilevetid bli det neppe.

Som plaster på batterisåret kan S22+ lade med 45W. S22 forblir på 25W. Men ladere følger som vanlig ikke med.

Som på Ultra har dimensjonene endret seg litt. Aspektforholdet har endret seg til 19,5:9. Det bidrar til litt mindre fysiske dimensjoner og faktisk noen færre gram. S22, som har en 6,1 tommers skjerm, har slanket seg fire gram til 167 g mens S22+, med 6,6 tommer, går med fem gram til 195 gram.

Mer lys

De to mindre modellene har, som Ultra, også fått mer lyssterke skjermer. S22 øker 200 nits til 1500 nits, mens plussmodellen øker fra 1300 i fjor til hele 1750 nits nå. Like mye som Ultra altså.