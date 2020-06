Samsung relanserer PC-er Norden

Det er nok på tide for Samsung å fyre opp den nordiske PC-satsingen. Hvert år på internasjonale messer har vi kunnet observere at den koreanske giganten faktisk har masse å by på i PC-segmentet.

Årlig selges det 3,1 millioner PC i Norden så dette er nok en smart avgjørelse, selv om konkurransen er steinhard. HP, Apple og Lenovo har neppe tenkt å gi bort noe av dette deilige markedet. PC-er og nettbrett er det nest største IT-markedet i verden. Det er på godt 230 milliarder dollar. Det er mer en halvparten av mobiltelefonmarkedet og mer enn dobbelt så stort som TV-markedet.

Den delen av PC-markedet som vokser raskest er såkalte ultratynne PC-er. Fra å utgjøre en fjerdedel av markedet for bærbare PC-er i 2015 er det nå over halvparten. Alle de nye Samsung-PC-ene er i dette segmentet.

Selskapet kommer de med tre litt ulike produktserier. Alle rettet mot den dyre delen av markedet fra 14 000 til 21 000 kroner. Samsung har besluttet at alle PC-ene de skal selge i Norden skal ha Intelprosessor. I andre markeder har de noen av de samme modellene med ARM-prosessor. De er mer strømgjerrige, men kan ikke tilby den samme programvarekompatibiliteten som Intelvariantene. Men hvis de batterilevetidene Samsung oppgir er i nærheten av korrekt burde det holde i lange baner.

Vil tilby brukeren alle plattformer

En av årsakene til at Samsung kommer tilbake med PC-er i Norden er at de har innsett at nettbrettet ikke kommer til å overta rollen PC-ene har hatt. Selv med tastatur og masse god programvare. Svært mange har både telefon, nettbrett og PC. Da er det dumt å ikke tilby alle tre, slik som erkekonkurrenten Apple gjør. Det gir muligheter til integrasjon mellom enhetene og mersalg i alle kategoriene.

Samsung har valgt seg ut Elkjøp som lanseringspartner og vi kan vente de nye PC-ene i butikkene mot slutten av måneden.

Kommer med tre PC-serier

Er det noe som kjennetegner alle de tre PC-seriene Samsung nå lanserer så er det veldig lett. Og veldig lang batterilevetid, som vi skal tro timetallene de oppgir.

Alle de nye modellene har HD-skjermoppløsning, det vil si 1920 x 1080 punkter. Men de varierer i størrelse og teknologi.

Samsung gjør også ladehverdagen enklere for brukerne. Om du ikke har den raske laderen som følger med for hånden, kan de lade fra en 5 volts mobillader, eller en powerbank. Forutsetningen er at slike kan lever 2 ampere og det kan de fleste moderne med god margin. Da går det selvfølgelig ikke fort, men en tom PC er fulladet fra mobilladeren over natten.

Galaxy Book Flex

Galaxy Book Flex er en helt ny produktlinje fra selskapet. Dette er det konkurrenter kaller en 360-PC. Det vil si en hvor du kan dreie skjermen 360 grader rundt slik at den blir et nettbrett, med tastaturet på baksiden. Derfor har den naturlig nok også berøringsskjerm som gjør at man kan bruke den som nettbrett.

Dyres og best: Galaxy Book Flex Foto: Samsung

Samsung har lenge hatt sin S-pen i både Note-mobilene og nettbrett. Den har de nå også integrert i Galaxy Book Flex, og integrert her betyr at pennen faktisk oppbevares inne i PC-en slik den gjør i Note-mobilene. De er ikke alene om å ha penn, men de er stort sett løse og da roter man dem lett bort.

Når man tar ut pennen dukker skjermmenyen Samsung har raffinert igjennom flere generasjoner i Note opp på skjermen. Du kan også ta stemmenotater med pennen i tillegg til en del andre tricks.

Tynn

Galaxy Book Flex er bare 12,9 mm tykk og den veier 1,16 kg. Den er utført i blåeloksert aluminium og likner faktisk veldig mye på HPs Dragonfly.

Skjermen er en 13,3 tommers QLED LCD som vi kjenner fra Samsungs TV-er. Normalt gir den 400 Nits, men med et tastetrykk øker den til 600 Nits og kan brukes i sola utendørs. Den tilbyr også HDR+ dynamikk som i hvert fall på papiret burde borge for veldig god gjengivelse av film. Rammen rundt er begrenset til 3,9 mm.

Ladeplate

Under berøringsflaten har Samsung plassert en QI-kompatibel ladeplate som kan lade telefoner, øreplugger og smartklokker. Det følger med en lader som kan få på plass 2,5 timers driftstid i løpet av ti minutter. Ladingen skjer som vanlig i dag via USB-C-porten, men Samsungs elektronikk gjør at man også kan lade PC-en med en vanlig telefonlader.

Fullt oppladet skal PC-en kunne spille video i 19,5 timer. Batteriet er på hele 69,7 Wh så det er godt mulig at denne PC-en kan vise seg som en langdistanseløper.

Prosessoren er en Intels 10.-generasjons i7 akkompagnert av 16 GB RAM og med et svært raskt lagringsminne på 512 GB.

Det vi legger merke til er at den har tre USB-C porter hvorav to er Thunderboltkompatible. Men den har ikke en USB-A-port, så her og til HDMI, må man bruke adapter. Det den derimot har er en MicroSD-port som gjør at man kan utvide lagringsminnet.

Galaxy Book Ion

Den andre serien Samsung lanserer er Galaxy Book Ion. Det er et tradisjonelt utseende metall-PC med en blå stripe i hengslet. Den kommer i to utgaver; en 13,3 tommer som er 12,9 mm tykk og en 15,6 tommer som er to mm tykkere. Det som kanskje er mest fremtredende er vekten. Den minste veier 970 gram og den største 1,19 kg. Det er imponerende lett!

Lett og godt spesifisert: Galaxy Book Ion Foto: v

Begge har det samme batteriet som Flex på 69,7 Wh. Det skal gi 21,5 timer videoavspilling på 13-tommeren og 20,5 på den største. De har også den samme ladeplaten under berøringsflaten som Flex.

Også skjermteknologien er lik, men de skiller seg fra Flex ved at dette er tradisjonelle bærbare PC-er hvor skjermen åpnes på vanlig måte.

Minnet kommer med både 8 og 16 GB RAM og med et lagringsminne på 512 GB. I 15,6-tommeren er det plass til en ekstra SSD, så her er det mulig å ha veldig mye lagringsplass. Og det er i tillegg til MicroSD-porten som også kan øke lagringsplassen.

Blålys: Et designelement er den blå ryggen over hengslet. Foto: Samsung

Porter

Porter er alltid en mangelvare i små ultralette bærbare. Her er det sånn passe bra.

Flex har hele 3 USB C hvor to er Thunderboltkompatible. Ion er bedre utstyrt med to USB-A og en USB-C med Thunderbolt spesifikasjon. De har også en fullstørrelse HDMI15-tommeren tommeren kan i tillegg utvides med både mere RAM og mere arbeidslager.

Book S er den mest spartanske med to USB-C-porter. Alle de nye PC-ene har MicroSD-spor og en 3,5 mm analogport til hodetelefoner og mikrofon. Alle har fingeravtrykkssensor og taster som er belyst i mørket.

Tynnest og lettest

Galaxy Book S er den tynneste og letteste av de nye PC-ene. Den er bare 11,8 mm tykk og veier bare 950 g. Men slike data gjør at Samsung har ofret litt av godsakene de andre kan by på. Riktignok er dette en 13-tommer som også kan oppvise 600 Nits på utemodus, men dette er en vanlig LCD-skjerm og ikke QLED. Skjermen på denne modellen er berøringsfølsom

Billigst og lettest: Galaxy Book S Foto: Samsung

Prosessoren er hakket under med en i5 i stedet for i7, men den har 512 GB lagringsplass og 8 GB RAM. Batterilevetiden er oppgitt til 17 timer videoavspilling og rundt 14 timer i vanlig bruk. Selv om det er veldig bra, er det mindre enn i de andre modellene. For å få ned vekten er det bare blitt plass til et batteri på 42 Wh.

Det fine er at Book S ikke har vifte og vil være helt stille. Den kan ikke som de andre lade mobiler og andre dingser via berøringsflaten. Selv om alt er satt inn på å krympe vekt og tykkelse har den MicroSD-port.

PC-ene

PCene har DeX installert slik at de kan koble til en Samsung telefon. Det gjør det veldig lett å jobbe på mobilen via DeX-progrPC-ent på PCen. F.eks. ved å gi halve skjermen til hver av enhetene. Dex gjør det også enkelt å flytte bilder og andre filer frem og tilbake mellom PC-en og mobilen.

DeX kobles til via en USB-kabel. Det er ikke nødvendig å ha en PC for å bruke det, men du må ha en Samsung-telefon

Uten mobilt bredbånd

Alle de nye PC-ene har WiFi 6, men det skulle jo bare mangle på en moderne PC. Det de ikke har er et SIM-spor som gjør at de kan koble seg til 4G-nettet. Det er det mange konkurrenter som har, så her er man avhengig av mobilen for å koble til utenfor kontoret og hjemmet.

Samsungs veiledende priser:

Galaxy Book S: 14 800 NOK

Galaxy Book Ion:

13” med i5: 18 300 NOK

13” med i7: 21 700 NOK

15”: 22 800 NOK

Galaxy Book Flex: 23 400 NOK

Tekniske data

1 Typisk verdi testet i tredjeparts laboratoriemiljø. Typisk verdi er den estimerte verdien basert på forskjeller i batterikapasitet blant de testede batteriene i IEC 61960-standarden.

2 Faktisk batterilevetid varierer avhengig av bruk. Følgende tester inkluderte: Mobile Mark 2014 och Video Play. Test

condition:

MobileMark2014: MobileMark2014 Productivity, MobileMark2014 (power plan), LCD Brightness-150nits, Airplane

Mode On (WiFi AP connected), discharged by 0%, Monitor off after 5 mins., KBD Backlit Off.

Video Play(1080p): Movies&TV Full Screen, Local 1080p Video, Samsung Mode (power plan), LCD Brightness-

150nits, Airplane Mode On (WiFi Off), discharged by 0%, KBD Backlit Off