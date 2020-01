Samsung slipper rimeligere utgaver av sine to flaggskip-mobiler

Mobilene i Samsungs øverste segment er som kjent kostbare saker, men i forbindelse med CES-messen har selskapet nå dratt sløret av to nye, rimeligere varianter av sine to toppmodeller – Galaxy S10 Lite og Galaxy Note 10 Lite.

Tanken bak de nye modellene er at de skal gjøre flere av toppmodellenes attraktive egenskaper tilgjengelig for større kundegrupper, men altså med visse begrensninger for å gjøre prislappen lavere.

Store skjermer på begge

Prisen på de nye Lite-utgavene er imidlertid ennå ikke kjent, og det er også uvisst akkurat når de lanseres på markedet.

Samsung Galaxy S10 Lite. Foto: Samsung

Det kanskje mest nevneverdige ved de nye Galaxy-modellene er at begge kommer med skikkelig veldimensjonerte skjermer på hele 6,7 tommer – altså omtrent samme størrelse som på Note 10+. Begge har en oppløsning på 2400×1080 piksler.

Begge modellene har også et batteri på solide 4500 mAh, i tillegg til 6 eller 8 GB minne og 128 GB lagringsplass. På prosessor- og kamerafronten er modellene imidlertid mer ulike.

Galaxy S10 Lite kommer en trippel kameraløsning bestående av et makroobjektiv på 5 megapiksler, et vidvinkelobjektiv på 48 megapiksler og et ultravidvinkelobjektiv på 12 megapiksler.

32 megapikslers frontkamera

Galaxy Note 10 Lite skilter på sin side med en trippel løsning som omfatter ultravidvinkel-, vidvinkel-, og telefotoobjektiver som alle har en oppløsning på 12 megapiksler. Begge mobilene kommer et frontkamera på 32 megapiksler.

S10 Lite har en Snapdragon 855-brikke under panseret, den samme brikken vi finner på den vanlige S10-modellen, mens Note 10 Lite kommer med Samsungs egen Exynos 9810 – den litt eldre brikken vi finner i Galaxy S9.

I likhet med andre Note-modeller kommer Note 10 Lite naturlig nok også med egen stylus i form av Samsungs egen S Pen.