Samsung slipper superkompakt SSD med fingeravtrykkleser

Vi har allerede sett spenstige SSD-nyheter i forbindelse med CES-messen, og nå har Samsung også presentert et nytt bidrag på denne fronten.

I en pressemelding har selskapet kunngjort en ny lagringsenhet med navnet SSD T7 Touch, som er en kompakt, ekstern lomme-SSD med både høy hastighet og fiffig sikkerhetsfunksjonalitet.

Innebygget fingeravtrykkleser

SSD-en kommer nemlig med innebygget fingeravtrykkleser – den første med denne funksjonen i Samsungs arsenal av lagringsprodukter. Tanken bak denne løsningen er å gi brukere som tilbringer mye tid utenfor hjemmet mer trygghet.

Fingeravtrykkleseren kommer i tillegg til passordbeskyttelse og AES 256-bit maskinvare-kryptering.

Produktet benytter seg av USB 3.2 Gen 2-grensesnittet, som gir en maksimal overføringshastighet på 10 gigabit per sekund, og SSD-en opererer med lese- og skrivehastigheter på henholdsvis 1050 MB/s og 1000 MB/s.

Liten og lett

Den har en innpakning i aluminium, og formatet er altså svært kompakt. Dimensjonene ligger på 85 x 57 x 8 millimeter, og vekten er på kun 58 gram.

SSD-en er tilgjengelig i sort eller sølv og kommer i størrelsene 500 GB, 1 TB og 2TB. Den leveres med en USB C-til-C kabel og en USB C-til-A kabel, og er kompatibel med Windows, Mac og Android.

Samsungs veiledende, norske priser er 1699 kroner for 500 GB-utgaven, 2499 kroner for 1 TB-utgaven og 4799 kroner for 2 TB-versjonen. Produktet skal legges ut for salg i februar, men en nøyaktig dato foreligger ennå ikke.