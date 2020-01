Western Digital avduket bærbar SSD på 8 TB

CES-messen er arenaen for mange nyvinninger, og nå hevder den store harddisk- og SSD-produsenten Western Digital at de har dratt et hittil usett produkt opp av hatten.

Selskapet har nemlig kunngjort en SSD med en lagringskapasitet på 8 terabyte, som ikke er banebrytende i seg selv, men produktet byr på et knippe andre egenskaper som gjør det noe mer unikt.

Ekstern SSD

Det dreier seg nemlig om en ekstern «lomme-SSD» som attpåtil benytter seg av USB-standarden SuperSpeed+ – også kalt USB 3.2. Denne legger til rette for en overføringshastighet på opptil 20 gigabit per sekund.

Kombinasjonen av størrelsen, kapasiteten og grensesnittet skal gjøre SSD-en til den første i sitt slag i verden, ifølge produsenten.

Dessverre eksisterer lagringsenheten kun som en prototype enn så lenge, og Western Digital har ikke delt noe mer informasjon om produktet på nåværende tidspunkt – ei heller prisen, som trolig ikke blir spesielt lav, eller et lanseringsvindu.

Ny, pen minnepinne på 1 TB

Dette er imidlertid ikke den eneste lagringsnyheten som Western Digital har i ermet. Selskapet avduket også en ny USB-minnepinne av merket Ultra Dual Drive Luxe med en kapasitet på opptil én terabyte.

Den nye USB-minnepinnen har en pen metallinnpakning. Foto: Western Digital

Den nye pinnen har en pen innpakning i metall og har støtte for både USB Type-A- og USB Type-C-standarden, som gjør den fleksibel og kompatibel med mange forskjellige typer enheter.

Pinnen har en bøyle som kan vippes frem og tilbake slik at man kan åpne og lukke portene etter behov.

Minnepinnen skal lanseres senere i inneværende kvartal, og den amerikanske prisen ligger på 250 dollar for utgaven med én terabyte. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.