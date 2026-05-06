Samsungs markedsverdi har passert 1000 milliarder dollar

Samsung la i forrige uke fram et rekordstort resultat for første kvartal, og i morgenhandelen på børsen i Seoul onsdag åpnet selskapet med et byks på nesten 12 prosent. Dermed passerte markedsverdien 1000 milliarder dollar for første gang.

Rivalen SK Hynix, som også lager databrikker, steg rundt 10 prosent i morgenhandelen.

Det er KI-boomen som ligger bak de to sørkoreanske gigantenes oppgang på børsen.

Oppgangen førte også til at hovedindeksen Kospi steg mer enn 5 prosent i åpningsminuttene onsdag og for første gang passerte 7000 poeng.

Det siste året har Samsung-aksjen steget rundt 300 prosent.