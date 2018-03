Samsungs nye prosessor gir heftige funksjoner til rimeligere mobiler

Samsung har avduket en ny applikasjonsprosessor til mobiltelefoner. Den nye brikken heter Exynos 9610 og retter seg mot det «øvre» midtsegmentet. Den plasserer seg altså under toppbrikken Exynos 9810, men baserer seg på den samme 10-nanometers produksjonsprosessen som sistnevnte.

Maskinvaremssig består Exynos 9610 av fire Cortex-A73-kjerner på 2,3 GHz og fire Cortex-A53-kjerner på 1,6 GHz, mens grafikkprosessoren er en Mali-G72, den samme man finner i toppmodellen Exynos 9810.

Lovende egenskaper

Samsung sier brikken leverer solide multimedia-egenskaper, og kan blant annet skilte med mer avansert kunstig intelligens, som gir smartere prosessering av visuelle data. Det skal for eksempel muliggjøre bedre fotografering i dårlig lys og gjenkjenning av ansiktet selv om ansiktet vender seg delvis bort eller er delvis dekket til.

I tillegg gjør brikken det mulig å filme i skikkelig sakte film, nærmere bestemt hele 480 bilder per sekund i full HD-oppløsning. Dette er en egenskap man også finner i toppbrikker som for eksempel Snapdragon 845. Exynos takler også video i 4K-oppløsning med 120 bilder per sekund.

På nettverksfronten byr den nye brikken på et kategori 13 LTE-modem, som gir en nedhastighet på opptil 600 Mbit per sekund og opphastigheter på opptil 150 Mbit per sekund. Den har også støtte for 802.11ac 2×2 MIMO Wi-Fi og Bluetooth 5.0-standarden.

Exynos 9610 skal gå i masseproduksjon i løpet av den andre halvdelen av inneværende år, men det er uvisst akkurat når vi vil få se de første mobilene med brikken under panseret. Den nye brikken er oppfølgeren til Exynos 7885, som vi finner i den nye Galaxy A8-telefonen, så det er mulig 9610 dukker opp i den neste modellen i den serien.

