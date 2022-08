De fleste brukere, eller i alle fall svært mange, har ikke tid eller energi til å finlese personverndokumentene til de digitale tjenestene vi bruker daglig. Heldigvis finnes det aktører som er villige til å gjøre jobben for oss, og en av disse har nå lagt frem interessante tall.

Nettstedet StockApps har utarbeidet en analyse av innsamlingspraksisen til de fem gigantene Apple, Google, Facebook, Amazon og Twitter. Den avslører til dels store forskjeller når det gjelder hvor mye data som samles inn. 9to5mac er blant dem som har skrevet om saken.

Apple best - Google verst

Ifølge StockApps' rapport samler Google inn 39 datapunkter om brukerne og tar dermed førsteplassen blant de fem selskapene. Med kun 12 datapunkter er Apple den som samler inn minst persondata, men kanskje noe overraskende ligger Facebook tett på med 14 punkter.

Amazon registrerer 23 datapunkter om kundene sine og ligger dermed på nivå med Twitter, som opererer med 24 datapunkter.

– Google tar kaka når det gjelder sporing av dataene dine. Dette bør ikke komme som en overraskelse, siden hele businessmodellen er basert på data. Twitter og Facebook lagrer begge mer informasjon enn de trenger. Men mesteparten av dataene som Facebook lagrer, er informasjon som brukerne selv oppgir, kommenterer StockApps til analysen.

Apple på sin side får skryt for sin praksis rundt personvern.

– Det er det mest personvernbevisste selskapet der ute. Apple lagrer kun informasjonen som er nødvendig for å opprettholde brukernes kontoer. Dette er fordi plattformen deres ikke er like avhengig av annonseinntekter som Google, Twitter og Facebook, skriver StockApps.

Apple har som kjent store inntekter fra salget av digitale tjenester – og ikke minst fra salg av maskinvareprodukter.

Oversikten over hvor mange datapunkter de fem største teknologiaktørene samler inn om brukerne sine. Foto: StockApps

Strengere regler

Hvor mye data som reelt sett samles, avhenger selvsagt av flere faktorer – som for eksempel tillatelser som gis av brukerne. Selskapene tilbyr også ulike typer tjenester og funksjonalitet, og det er derfor logisk at det er visse forskjeller mellom dem.

Likevel kan tallene fungere som en generell pekepinn for dem som er mer opptatt av personvern og datainnsamling enn gjennomsnittet.

Dette er ikke første gang slike analyser er blitt gjennomført. Digi.no har tidligere skrevet om en tilsvarende rapport utarbeidet av VPN-leverandøren Atlas VPN, som landet på mer eller mindre de samme tallene for de fem største aktørene.

Atlas VPN pekte på at noe av grunnen til at Facebook ligger lavere enn man muligens skulle tro, er de personvernrelaterte skandalene selskapet har vært involvert i tidligere.

Personvernreguleringer blir også stadig strengere globalt. Som Digi.no har skrevet. har det for eksempel nylig blitt avslørt via interne dokumenter at Facebook selv ikke har god nok oversikt over hvordan dataene brukes til at de kan etterkomme alle kravene fra regulatorer.