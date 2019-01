Se video: Dette er verdens første OLED-TV som kan «rulles» ut

CES-messen er i gang, og i den forbindelse står produsentene i kø for å vise verden sine nye vidundere. LG har allerede vist frem noen heftige lydplanker, og nå har selskapet noe vesentlig mer oppsiktsvekkende på gang.

Det sørkoreanske selskapet har nå avduket det de kaller verdens aller første OLED-TV med den uvanlige egenskapen at den kan «rulles» ut – som demonstrert i videoen over.

Eksklusiv

Modellen har fått navnet LG Signature OLED TV R og er altså en TV – en relativt eksklusiv sådan – som rulles opp fra en boks hvor den ligger skjult når den ikke er i bruk.

Meningen med konseptet er å gi forbrukere mulighet til å bruke TV-rommet til andre formål når man ikke bruker TV-en ved å frigi plassen som apparatet tar opp i stuen.

TV-en trenger ikke å rulles helt opp. Den opererer ifølge LG med tre «moduser» – kalt Full View, Line View og Zero View, hvorav førstnevnte gir deg hele skjermflaten. I Line View-modus stikker bare litt av TV-en opp slik at man får en «stripe» som kan vise informasjon man ikke trenger hele TV-en til.

Foto: LG

Mange bruksområder

Denne modusen kan for eksempel brukes til klokke, musikkavspilling og smarthjem-kontroller, samt til å vise frem digitale bilder.

Zero View-modusen innebærer altså at skjermen er pakket bort, men også i denne modusen kan man bruke den lydavspilling. TV-en kommer nemlig med en ganske heftig lydløsning, nærmere bestemt et 4.2-kanals, 100 watts audiosystem med Dolby Atmos-støtte.

Ellers skal TV-en være pakket med mye AI-teknologi, som inkluderer stemmekontroll og bildeforbedringsløsninger, og selve boksen er av temmelig eksklusiv art med innpakning i metall og kevlar.

Modellen som er lag ut på LGs amerikanske sider er på 65 tommer og har 4K-oppløsning og HDR/Dolby Vision-støtte. Pris og lansering er ikke kjent, men det blir nok ingen billig affære.

