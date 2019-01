LGs nye lydplanker skal gi deg superrealistisk lyd og har Googles smarte assistenttjeneste innebygget

CES-messen nærmer seg med stormskritt, og nå har LG dratt sløret av nye produkter som de håper vil vekke begeistring på arrangementet, noe det muligens vil for lydentusiastene. Selskapets nye lydplanker har nemlig ett og annet å by på.

Den nye lydplanke-serien fra LG består av de tre modellene SL10, SL9 og SL8, som alle har den egenskapen at de kommer med Dolby Atmos- og DTS:X-standardene.

Realistisk 3D-lyd

Dolby Atmos er en relativt ny lydteknologi som blant annet innebærer at lyd kan lagres som koordinater i et tredimensjonalt kart. Dette gjør at lyden fra objekter i for eksempel filmer samsvarer med posisjonen til objektene, som altså gir en mer dynamisk og realistisk lydopplevelse.

Flere og flere videotjenester, inkludert Netflix, har fått på plass støtte for teknologien. I tillegg har de nye lydplankene fra LG altså også støtte for den konkurrerende DTS:X-standarden, som er en tilsvarende teknologi.

LG har for øvrig samarbeidet med britiske Meridian Audio, som spesialiserer seg på produksjon av high-end-høyttalere, i utviklingen av lydplankene, som LG lover har ført til balansert og fyldig lyd i høy kvalitet og uten forvrengning.

Foto: LG

Google Assistant-støtte

Ellers har de tre nye modellene innebygget støtte for Googles AI-teknologi Google Assistant, som er noe også norske forbrukere kan fra nytte av etter at tjenesten ble lansert i norsk språkdrakt i høst.

Dette betyr at man for eksempel kan spørre Google via lydplanken om hvilken artist det er man lytter til, øke eller senke volumet via tjenesten eller kontrollere andre, Google Assistant-kompatible smartprodukter i hjemmet via lydplanken.

LG bedyrer også at lydplankene byr på et minimalistisk, diskré design som skal gå godt overens med moderne OLED-TV-er. SL9-modellen har for eksempel en dybde på bare 57 millimeter.

Pris og lanseringstidspunkt for de nye lydplankene har vi ennå ikke fått, men produktene skal altså vises frem på CES-messen, som avholdes fra tirsdag 8. januar, og da vil vi trolig få vite mer. Digi.no er til stede under arrangementet.

Les også: Bose' nye smarthøyttaler har fantastisk lyd med masse trøkk »