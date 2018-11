Se video: «Kvante-kompass» kan gjøre satellitt-basert navigasjon overflødig

Kvantefysiske fenomener har allerede gjort sitt inntog i datateknologien i form av kvantedatamaskiner, men nå har de også funnet et annet bruksområde – nemlig navigasjon.

Som blant andre Engadget melder, har forskere ved Imperial College London brukt kvanteteknologi til å lage kompasser som ikke er avhengig av satellitter eller noe annen form for ekstern teknologi.

Måler atom-egenskaper

Innretningen de britiske forskerne nylig demonstrerte er noe de selv kaller et «kvante-akselerometer». Et akselerometer er en enhet som brukes til å måle akselerasjon og brukes blant annet i mobiltelefoner til å avgjøre hvilken retning man holder mobilen i.

I for eksempel mobiltelefoner kan et akselerometer imidlertid ikke brukes til å presist angi posisjonen til brukeren over tid uten noe for form for ekstern teknologi, som satellitter.

De nye «kvante-kompassene» kan derimot brukes til nettopp dette, og er helt selvstendige og uavhengige av ytre faktorer.

Dette oppnås ved at kompassene er i stand til en ekstremt sensitiv form for akselerasjonsmåling som innebærer å måle endringer i bølgeegenskapene til atomer.

Må kjøles kraftig ned

Disse egenskapene påvirkes nemlig av akselerasjonen til det aktuelle objektet, for eksempel kjøretøyet, og forteller hvordan det beveger seg.

Så lenge man vet utgangspunktet til objektet kan man dermed ifølge forskerne spore objektet på en svært presis og stabil måte over tid – uten å støtte seg på GPS og andre typer satellittbasert teknologi.

For å få atomene til å oppføre seg på en slik måte at disse egenskapene kan leses av må man imidlertid kjøle dem kraftig ned, noe som skjer ved hjelp av lasere. Resultatet er et maskineri som på nåværende tidspunkt ikke akkurat passer inn i mobiler eller andre forbrukerprodukter.

Forskerne jobber med å kommersialisere teknologien, men i første omgang vil den nok hovedsaklig dukke opp i skip, tog og andre typer større transportmidler.

Mer informasjon kan du finne hos Imperial College London og i videoen under.

Les også: Nå skal det endelig være bevist at kvante­data­maskiner er bedre enn vanlige datamaskiner »