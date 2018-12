Se video: Låste enkelt opp mobiler med 3D-skrevne hoder – men iPhone X lot seg ikke lure

En av de nyere sikkerhetsteknologiene vi finner på moderne mobiler er ansiktsgjenkjenning, men i likhet med andre biometriske løsninger er heller ikke på noe måte ugjennomtrengelige. Det har vi nå fått et nytt eksempel på.

Forbes gjennomførte nylig en test som innebar å bruke 3D-skrevne hoder til å låse opp et antall mobiltelefoner ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Videoen av testen ser du nederst i artikkelen.

iPhone sikrest

Testen ble utført på fire ulike Android-modeller; LG G7 ThinQ, Samsung S9, Samsung Note 8 og OnePlus 6. I tillegg ble også iPhone X sendt gjennom den samme testen.

Resultatet var at alle de fire Android-telefonene relativt enkelt lot seg låse opp med det falske hodet, mens Face ID-teknologien som iPhone X er utstyrt med ikke lot seg lure av forfalskningene.

Det er verdt å merke seg at de flaske hodene ikke akkurat er noe man kan snekre sammen på et blunk. Hodene ble laget ved å fotografere brukeren i et studio som inneholdt 50 kameraer som ble brukt til å kombinere bildene til ett tredimensjonalt bilde.

Dette bildet ble så redigert for å fjerne små feil. Deretter ble bildet brukt til å lage en fysisk, 3D-skrevet modell som i sin tur ble finpusset med fargelegging og mindre justeringer. Til sammen skal kostnaden for fremstillingen av det falske hodet ha ligget på 300 pund, cirka 3200 kroner.

OnePlus 6 svakest

Forbes bemerker at det var variasjoner mellom Android-telefonene når det gjelder hvor raskt de lar seg låse opp. Telefonene advarer også om at ansiktsgjenkjenning er en sekundær løsning som gir lavere sikkerhet enn andre metoder.

Mobilene tilbyr en tregere og grundigere ansiktsskanning som skal gi høyere sikkerhet, men selv om det tok lengre tid å låse opp med denne funksjonen, var den likevel ingen hindring.

OnePlus 6 var den eneste mobilen som ikke hadde noen form for advarsler eller mulighet til tregere og sikrere ansiktsskanning, og det var også denne som ifølge Forbes var enklest å låse opp.

iPhone X kunne ikke under noe omstendighet låses opp. Apples FaceID-teknologi har også tidligere bestått harde prøver. I et forsøk utført av nettstedet Wired klarte man ikke å lure telefonen selv med hjelp fra maskeeksperter fra Hollywood og en biometriekspert.

I november i fjor meldte digi.no imidlertid om et sikkerhetsselskap som klarte å lure ansiktsgjenkjenningen på iPhone X ved hjelp av en spesiallaget maske.

En sikkerhetsekspert uttalte overfor Forbes i forbindelse med saken at biometriske løsninger aldri er helt sikre siden de kan kopieres, og at passord og PIN-koder alltid vil være bedre.

Les også: Forskere brukte kunstig intelligens til å lage «master»-fingeravtrykk som kan låse opp mobiler »