Se video: MIT-forskere laget det som kan revolusjonere levering av pakker fra luften

Det anerkjente teknologiuniversitetet MIT leverer ofte spennende og eksperimentell teknologi, og nå melder blant andre Digital Trends om et nytt snedig konsept fra forskerne ved universitetet.

Nylig ble nemlig det som skal være verdens første fly uten bevegelige deler nemlig vist frem, som man kan lese hos MIT Technology Review. Videoen av demonstrasjonen kan du se øverst.

Elektro-aerodynamisk fremdrift

Det som driver det unike flyet er noe som heter «elektro-aerodynamisk fremdrift», som er en gammel teknologi som først ble utviklet helt tilbake på 60-tallet, men som først nå skal ha blitt brukt til å drive et fly – for aller første gang.

Flyet er utstyrt med serier av elektroder på undersiden av vingen, som består av tynne kabler på fremsiden og rader av lange «vinger» på baksiden.

De tynne kablene tilføres en elektrisk spenning på 20 000 volt, noe som skaper ioner – elektrisk ladde atomer – i luften rundt kablene. Vingene på baksiden har en negativ spenning på -20 000 volt.

Forskerne forklarer at dette skaper et elektrisk felt hvor de positiv ladde ionene farter over til de negativt ladde vingene på baksiden, og i denne prosessen krasjer ionene med nøytrale luftmolekyler.

Undersiden har rader av kabler som sender ioner bakover til vingene og skaper en vind som gir flyet fremdrift. Foto: MIT

Kan få stor betydning for droner

Dette skaper igjen det som kalles for «ionisk vind» som beveger seg bakover og skyver flyet fremover. I eksperimentet som MIT utførte tilbakela flyet en avstand på 60 meter og holdt seg i luften i 12 sekunder, så det er ennå et stykke igjen før løsningen kan kommersialiseres.

Ifølge forskerne kan fremskrittet imidlertid føre til utviklingen av en ny type stillegående fly med lave utslipp dersom teknologien skaleres kraftig opp.

I første omgang tror forskerne at teknologien hovedsakelig kan ha stor betydning for droner som beveger seg over kortere avstander, for eksempel den typen som frakter pakker. Leveringsdroner er allerede en løsning flere selskaper eksperimenterer med, blant andre Amazon.

I et fremtidsscenario hvor droner vil bli mye mer utbredt og brukt til mange ulike oppgaver tror forskerne det vil være en stor fordel å legge til rette for droneteknologi som er lydløs, noe denne løsningen altså er.

