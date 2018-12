Se video: Nvidia laget superrealistisk datagrafikk fra videoopptak ved hjelp av kunstig intelligens

Kunstig intelligens er i ferd med å endre samfunnet vårt på mange ulike måter, og anvendelsene øker stadig i omfang. Nå har enda et spennende bruksområde dukket opp, fra skjermkortprodusenten Nvidia.

I en pressemelding presenterer Nvidia det de selv kaller et «banebrytende» fremskritt innen kunstig intelligens.

Lager realistiske, virtuelle verdener automatisk

Fremskrittet består i at selskapet har laget et system som er i stand til å generere svært troverdig, tredimensjonal datagrafikk – altså virtuelle verdener – helt på egen hånd basert på levende video.

Nvidia benyttet et såkalt nevralt nettverk som ble trent opp med vanlige videoer, og på den måten «lærer» å automatisk rekonstruere virtuelle 3D-miljøer.

I dag er det å generere virtuelle verdener til ulike formål en tid- og ressurskrevende prosess. Ved hjelp av Nividias nye, automatiserte løsning kan slike prosesser gjøres vesentlig enklere og raskere – faktisk å lite som på brøkdelen av tiden, ifølge Nvidia.

Mange bruksområder

Dette vil ifølge selskapet kunne få stor betydning for utviklere innen alt fra spillutvikling til industrier som bilindustrien, arkitektur, robotteknologi og ikke minst VR.

Ifølge forskerne opererer nettverket på et høyt nivå når det gjelder beskrivelsen av omgivelsene. Systemet kan for eksempel gjenkjenne bestemte objekter i bildet, som biler eller bygninger, og hvor kantene til de ulike objektene går.

Nettverket fyller så inn teksturdetaljene på objektene basert på hva nettverket har lært fra levende videoer.

Forskerne presiserer at forskningen ennå er et på et tidlig stadium, men implikasjonene kan altså likevel bli betydelige. Om du har lyst til å fordype deg i de tekniske detaljene om hvordan det nye AI-systemet fungerer kan du sjekke ut selve forskningsdokumentet, og en demonstrasjonsvideo ser du øverst i artikkelen.

