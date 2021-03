Se video: Ny teknologi lar deg styre VR-objekter med nervesignaler

Såkalt utvidet og virtuell virkelighet har gjort store fremskritt i senere år, men fremdeles jobbes det med å komme opp med gode og intuitive former for interaksjon med den virtuelle dimensjonen – et område hvor det ennå gjenstår mye arbeid.

Facebook er blant de mange som jobber med AR- og VR-teknologien, og nå har selskapet presentert en frisk, smått futuristisk kontrolløsning (via The Verge).

Gi kommandoer med nervesignaler

Forskningsavdelingen Facebook Reality Labs har funnet opp en enhet man fester til håndleddet som lar deg kontrollere VR- og AR-omgivelser ved hjelp av intet mindre enn nervesignaler.

En demonstrasjonsvideo av teknologien ser du nederst i artikkelen.

Løsningen baserer seg på EMG-teknologien (elektromyografi), som innebærer å fange opp elektriske signaler mellom hjernen og musklene. Teknologien brukes hovedsakelig i medisin til blant annet diagnostikk, men her har man altså funnet et nytt bruksområde.

Facebooks konsept fungerer ved at brukeren simpelthen foretar enkle bevegelser med hånden eller fingrene. Nervesignalene som disse bevegelsene sender gjennom armen og håndleddet fanges opp av sensorer i enheten og oversettes til ulike kontrollkommandoer.

Dette skal altså gi et enkelt og intuitivt grensesnitt for VR- og AR-briller som ikke krever at brukeren holder kontrollen i hånden, slik dagens løsninger baserer seg på. På den måten kan man bruke det hvor som helst med liten innsats fra brukeren.

Løsningen skal også by på høy presisjon, og kan potensielt gjøre det mulig å gi kommandoer bare med «tanken».

– Signalene som går gjennom håndleddet er så tydelige at EMG kan forstå fingerbevegelser på bare én millimeter. Det betyr at input krever lite anstrengelse. Til syvende og sist kan det til og med bli mulig å registrere kun intensjonen om å bevege en finger, skriver Facebook.

– Ikke tankelesning

Selskapet bedyrer imidlertid at det ikke handler om tankelesning som sådan, siden løsningen kun fanger opp brukerens intensjoner, på samme måte som når man for eksempel trykker på en berøringsskjerm, men på et tidligere tidspunkt.

Den tidlige prototypen av håndledd-enheten vil i begynnelsen kun operere med enkle «klype»-kommandoer som emulerer simple klikk, men etter hvert skal man kunne ta på og bevege virtuelle objekter og benytte deg av virtuelle brukergrensesnitt ved hjelp av løsningen. Det skal også bli mulig å kontrollere virtuelle objekter fra avstand.

Facebook har lagt ut et knippe demonstrasjonsvideoer som viser teknologien i aksjon, og etter videoene å dømme ser det hele ut til å fungere godt. En av demonstrasjonsvideoene viser hvordan løsningen også kan brukes til å skrive på virtuelle tastaturer, potensielt med mye høyere hastigheter enn på vanlige, fysiske tastaturer.

Når vi eventuelt får se teknologien på markedet er ennå uvisst, og teknologien eksisterer enn så lenge kun på prototypestadiet. Mer informasjon finner du hos Facebook.